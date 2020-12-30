5 أطعمة تجنبها عند الشعور بالجوع

الوكيل الإخباري _ حذر اخصائي تغدية من تناول بعض الأطعمة أثناء الشعور بالجوع، لما قد تسببه من مشاكل في عملية الهضم، خصوصًا إذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح ، وهناك 5 أنواع من الطعام يجب تجنبها إذا كان الشخص يشعر بالجوع، وهي:
الجوافة: إذا تم تناولها على معدة فارغة فقد تسبب آلام في المعدة.
التفاح: تناول تفاحة على معدة فارغة يسبب زيادة ضغط الدم.
الشاي أو القهوة: تناول أي منهما على معدة فارغة أو جوع شديد قد يؤدي إلى زيادة الغازات في المعدة.
الطماطم: تسبب تهيج المعدة أو الصدر، إذا تم تناول في الصباح على معدة فارغة.
الطعام الحار: لا ينبغي تناول الطعام الحار على الفور في حالة الجوع، لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.
المصدر : الامارات نيوز