5 أطعمة تجنبها عند الشعور بالجوع

الوكيل الإخباري _ حذر اخصائي تغدية من تناول بعض الأطعمة أثناء الشعور بالجوع، لما قد تسببه من مشاكل في عملية الهضم، خصوصًا إذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح ، وهناك 5 أنواع من الطعام يجب تجنبها إذا كان الشخص يشعر بالجوع، وهي:

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الجوافة: إذا تم تناولها على معدة فارغة فقد تسبب آلام في المعدة.



التفاح: تناول تفاحة على معدة فارغة يسبب زيادة ضغط الدم.



الشاي أو القهوة: تناول أي منهما على معدة فارغة أو جوع شديد قد يؤدي إلى زيادة الغازات في المعدة.



الطماطم: تسبب تهيج المعدة أو الصدر، إذا تم تناول في الصباح على معدة فارغة.



الطعام الحار: لا ينبغي تناول الطعام الحار على الفور في حالة الجوع، لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

المصدر : الامارات نيوز



