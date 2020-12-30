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الأربعاء، 30-12-2020 01:56 م

5 أطعمة تجنبها عند الشعور بالجوع

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الوكيل الإخباري _ حذر اخصائي تغدية من تناول بعض الأطعمة أثناء الشعور بالجوع، لما قد تسببه من مشاكل في عملية الهضم، خصوصًا إذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح ، وهناك 5 أنواع من الطعام يجب تجنبها إذا كان الشخص يشعر بالجوع، وهي:

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الجوافة: إذا تم تناولها على معدة فارغة فقد تسبب آلام في المعدة.

التفاح: تناول تفاحة على معدة فارغة يسبب زيادة ضغط الدم.


الشاي أو القهوة: تناول أي منهما على معدة فارغة أو جوع شديد قد يؤدي إلى زيادة الغازات في المعدة.


الطماطم: تسبب تهيج المعدة أو الصدر، إذا تم تناول في الصباح على معدة فارغة.


الطعام الحار: لا ينبغي تناول الطعام الحار على الفور في حالة الجوع، لأنه يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 



 




 

 


 

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