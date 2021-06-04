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الجمعة، 04-06-2021 02:16 ص

5 أطعمة تزيد من قدرة الطلبة على التركيز خلال الامتحانات

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الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من الأطعمة التي تزيد من قدرة، الطلاب على التركيز خلال فترة الامتحانات.

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وقالت اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي إن عملية التغذية تلعب دورا هاما في التأثير على صحة الدماغ وعلى القدرة على التركيز ومعدل الذكاء .


وأشارت إلى أن الطلاب الذين يستعدون للامتحانات، ينبغي عليهم أن يحرصوا على تناول الأطعمة التي تؤثر بشكل إيجابي على قدرتهم على التركيز.


وأوضحت أن الأفوكادو في مقدمة هذه الأطعمة، وذلك لأنه يساعد في تحسين وظائف الدماغ، لاحتوائه على فيتامينات أساسية مفيدة للذاكرة والتذكير.


وجاء البروكولي ضمن الأطعمة التي نصحت الخبيرة الطلاب بتناولها بسبب تأثيره الإيجابي على الدماغ، لكونه غنيا بمستويات عالية من مادة الـ choline  المهمة لتقوية الذاكرة.


كما نصحت خبيرة التغذية بتناول التوت البري، الغني بمادة "الفلافونويد" التي تساعد في تحسين الذاكرة، والأداء الفكري ووظائف الدماغ.


ومن الأطعمة الأخرى التي نصحت أبو رجيلي بتناولها في فترة الامتحانات، كان البيض، وذلك لكونه غنيا بالفيتامين "د" الذي يساعد في تحسين الطاقات الفكرية والإدراكية.


وأشارت أبو رجيلي إلى أهمية الجوز، أيضا في صحة الدماغ وتعزيز القدرة على التركيز، لأنه من المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا "3 المفيدة لصحة الدماغ.

 

المصدر - سبوتنك 

 




 

 


 

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