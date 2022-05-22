5 أطعمة تساعد على التركيز وعدم التشتت في الامتحانات

الوكيل الإخباري - هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتساعد على التركيز، وتحسن كذلك من الذاكرة.

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البيض: يضم البيض كميات جيدة من البروتين والذي يساعد بدوره في تحسين الصحة العامة للطفل وتتشيط خلايا المخ، كما أنه غني بفيتامين A و D، بالإضافة إلى عدد من العناصر المفيدة مثل اللوتين.

الخضراوات الورقية: الخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير وغيرهم على الرغم من قيمتهم الغذائية العالية حيث إنهم أغنية بحمض الفوليك والفيتامينات، وهذا يعني أنها تساعد على تحسين قدرة الذاكرة وبالتالي المساعدة على التركيز، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد خلايا المخ على النمو.

الأسماك: تعد الأسماك من الأطعمة الغنية بالفيتامينات فهى مصدر جيد لفيتامين د وأوميغا 3، والتي تحمي الدماغ من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة.

الفاكهة: تحتوى الكثير من الفاكهة على العديد من البروتينات والفيتامينات مثل التفاح والخوخ الذين يحتوى على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة قد تحارب تدهور المهارات العقلية، وتحسن نشاط الدماغ.

المكسرات: تضم المكسرات العديد من البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية فضلا عن مضادات الأكسدة وأميغا 3 التي تعزز القدرات العقلية، وتنشط الذاكرة، كما أنها تعزز الحالة المزاجية، وتحافظ على نظام الجهاز العصبي.

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