الخميس 16-06-2022
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الخميس، 16-06-2022 06:29 ص

5 أطعمة شهيرة قد تختفي من العالم بسبب تغير المناخ

ششش


الوكيل الإخباري - يتوقع الخبراء القضاء التام على بعض المحاصيل المهمة نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، في حين قد يصبح بعضها الآخر نادراً ومكلفاً، كالشوكولاته والموز والأرز والقهوة والبطاطس، حسبما ذكرت مجلة «غرين كوين» الصادرة في هونغ كونغ.

فمن الممكن القضاء على نبات الكاكاو تماماً بحلول عام 2050، كما توقعت دراسة حديثة صادرة عن جامعة أكستر البريطانية إمكانية القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة بحلول العام نفسه.

وأفاد تقرير لمنظمة الغذاء والزراعة «الفاو» أن موارد المياه ستخف وتشح الأراضي لزراعة الأرز، لا سيما في آسيا، حيث يمكن أن تنخفض قابلية الأرض لزراعة محاصيل الأرز بأكثر من 50 % خلال القرن المقبل.

وأفاد عدد من الخبراء أن حبوب البن معرضة لخطر الانقراض. كما قد يضطر البشر إلى توديع أطباق البطاطس بسبب تغير المناخ.

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