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السبت، 04-09-2021 10:49 ص

5 أطعمة فاعلة في الحد من حب الشباب

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الوكيل الاخباري - حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعا التي تتطور في سن المراهقة، ويمكن أن يستمر حتى في مرحلة البلوغ، بل إن بعض الأشخاص يعانون منه طوال حياتهم.

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يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في تأثير حب الشباب على بشرتك، بحسب اختصاصي التغذية سانجاي كومار ميشرا، الذي أحصى في حديث لموقع only my health أطعمة ومشروبات يجب أن تستهلكها لتقليل حب الشباب:

1. الخضار الخضراء


يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء بما في ذلك القرنبيط والبروكلي والخيار والخس واللفت والفلفل والسبانخ في توفير بشرة أكثر صفاءً وصحة.


 تحتوي الخضار الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المفيدة لعلاج حب الشباب والتي تعد مفيدة للغاية لبشرتك.


2. الفواكه


تحتوي الفواكه أيضا على بعض مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تقلل من حب الشباب وتعزز صحة الجلد.


يمكن للفواكه، مثل اليقطين (القرع) والتوت والبابايا والكيوي والبرتقال علاج التهاب الجلد الناتج عن حب الشباب. يمكنك تضمين وعاء من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي بسهولة.


3. المكسرات والبذور


عادة تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميا مفيدة للصحة الجسدية والبشرة.

 

يعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب في الغالب من نقص في فيتامين  E والسيلينيوم، والذي يمكن تجاوزه باللوز والفول السوداني.


يمكن تناول البذور مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور الشيا في الصباح.

4. الأفوكادو

 

 في الأساس، يجب أن نوفر لأجسامنا طعاما غنيا بفيتامين (E)، كما أن فيتامين (A) مهم أيضا للبشرة. 

 

الأفوكادو مصدر غني بكل من هذه العناصر الغذائية وصديق لبشرتنا. يمكنه إصلاح بشرتك بشكل فعال.

 

يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضا في منع حب الشباب وعلاجه.


5. حساء الطماطم


تعد الطماطم أيضا من الأطعمة الفائقة لتقليل حب الشباب على بشرتك.

 

وتحتوي على فيتامينات A وC وK وخصائص حمضية يمكن أن تساعد في تقليل وتنظيف حب الشباب من وجهك.

 

يجب عليك وضع قلب الطماطم على وجهك وشطفه بعد 10-15 دقيقة للحصول على نتائج إيجابية.

 

يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي من خلال حساء الطماطم وتناول وعاء في المساء.


في المقابل يتعين عليك إن كنت تعاني من حب الشباب تجنب أطعمة معينة كالوجبات السريعة والأغذية المصنعة والأطعمة السكرية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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