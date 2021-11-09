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الثلاثاء، 09-11-2021 09:48 م

5 أطعمة لخفض مخاطر تدهور الذاكرة

OIP


الوكيل الإخباري-يعد دماغك أحد أهم أعضاء الجسم، ويمكن أن يكون الحفاظ على صحته أمرًا حاسمًا في درء بعض الأمراض. ووفقًا للخبراء، يمكن لبعض الأطعمة أن تفيد صحة دماغك بشكل عام وتساعد أيضًا على تجنب فقدان الذاكرة.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خفض مخاطر تدهور الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

الأسماك الدهنية
تشتهر الأسماك والأسماك الدهنية على وجه الخصوص بفوائدها الصحية المتعددة، بما في ذلك تعزيز صحة القلب والدورة الدموية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات أوميغا 3 في المأكولات البحرية.

ومع ذلك، وفقًا للخبراء، يمكن أن تلعب أوميغا 3 أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على دماغك في أفضل حالة، ووجدت الدراسات أن أوميغا 3 يمكن أن تبطئ التدهور العقلي المرتبط بالعمر وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويستخدم الدماغ أيضًا أوميغا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب التي تعد، مرة أخرى، ضرورية للذاكرة والتعلم.

العنب البري
العنب البري مليء بالأنثوسيانين، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي تقدم تأثيرات مضادة للأكسدة، وهي مفيدة في تخفيف الالتهاب التأكسدي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ، يمكن أن تسهم في شيخوخة الدماغ والأمراض التنكسية العصبية. ووجدت مراجعة سريرية أخرى لـ 11 دراسة أن العنب البري يمكن أن يحسن الذاكرة لدى كل من الأطفال وكبار السن.

البروكلي
البروكلي، مثله مثل العنب البري مليء بمضادات الأكسدة، وبالتالي يتمتع بالعديد من الفوائد المماثلة للدماغ. علاوة على ذلك، فإن البروكلي غني أيضًا بفيتامين ك، ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الذاكرة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.

الشوكولاتة الداكنة
غالبًا ما يُنظر إلى الشوكولاتة الداكنة على أنها بديل "صحي" لشوكولاتة الحليب الدسمة، على الرغم من أن تناول الكثير من الشوكولاتة لا ينصح به لاتباع نظام غذائي متوازن، إلا أن تناول كميات معتدلة يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك. وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة، تحتوي الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو أيضًا على مادة الكافيين والفلافونويد التي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ.

المكسرات
تشتهر المكسرات بكونها غنية بالدهون الصحية، ويمكن ربط هذه الدهون الصحية بانخفاض خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن. علاوة على ذلك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، يُعتقد أن محتوى فيتامين أي في المكسرات يبطئ التدهور العقلي عن طريق درء أضرار الجذور الحرة.

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