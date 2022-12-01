5 أطعمة من الخطر تسخينها في الميكروويف

الوكيل الإخباري-يحب معظم الأشخاص تناول الطعام الساخن، وفي مثل هذه الحالة، فإن أفضل طريقة هي تناول الطعام فور تحضيره، ولكن إذا كنت غير قادر على القيام بذلك لسبب ما، فلا تخطئ في إعادة تسخين الطعام.



ينصح العديد من الخبراء أيضًا بعدم إعادة تسخين الطعام بشكل متكرر، فمن المعتقد أنه من خلال القيام بذلك تموت العناصر الغذائية من الطعام، إلى جانب ذلك، فإن عدد البكتيريا يزداد في الطعام، ما يجعله خطيراً.



يزداد هذا الخطر بشكل أكبر عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف، وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب إعادة تسخينها في الميكروويف، لأنه يمكن أن يسبب الغازات في المعدة واضطراب المعدة والتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.



البيض

بمجرد أن تبرد العجة أو المخفوق، عادة ما يقوم الناس بإعادة تسخينها بسرعة عن طريق وضعها في الفرن لمدة دقيقة إلى دقيقتين.



لكن وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإن إعادة تسخين البيض المجمد حتى لفترة قصيرة قد يكون أمرًا خطيرًا.



إذا قمت بإعادة تسخين طبق مصنوع من البيض، يمكن أن تنمو البكتيريا مثل السالمونيلا بسرعة، ويمكن أن تسبب التسمم الغذائي.



البطاطا

يمكن أن يكون إعادة تسخين البطاطا ضارًا بالصحة، لأن البيئة الدافئة في البطاطا توفر بيئة مواتية لنمو بكتيريا C. botulinum، ما يسبب التسمم الغذائي.



بقايا الدجاج

إذا بقي الدجاج المطهي ليلاً إلى الصباح، فمن الأفضل إعادة تسخينه وتناوله، أو يجب تسخينه ببطء على الغاز على درجة حرارة متوسطة حتى تموت جميع البكتيريا الموجودة به.



لكن ضع في اعتبارك ألا تترك الدجاج في الفرن لتسخينه بسرعة، من خلال القيام بذلك، يبدأ البروتين الموجود في الدجاج في التحول إلى مادة سامة، ما يؤدي إلى وجود خطر تكوين الغاز في المعدة أو اضطراب المعدة.



الأرز

تعد إعادة تسخين الأرز محفوفة بالمخاطر لأنها قد تسمح بنمو البكتيريا المسببة للأمراض.



لهذا السبب يجب تجنب إعادة تسخين الأرز، إذا كنت لا تزال ترغب في تناوله ساخنا، فلا تخرجه من الثلاجة وتضعه في الميكروويف مباشرة.



بعد الوصول إلى درجة الحرارة العادية، قم بتسخينه على الغاز.



المأكولات البحرية

لا ينبغي تناول المأكولات البحرية الطازجة أو المطبوخة إذا لم يتم تبريدها لأكثر من ساعتين.



يمكن أن تنمو البكتيريا الضارة في المأكولات البحرية إذا لم يتم حفظها في درجة حرارة باردة، والتي لا تموت حتى بعد إعادة تسخينها، وتسبب أمراضًا منقولة بالغذاء.

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