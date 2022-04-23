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السبت، 23-04-2022 03:08 م

5 أعراض تحذر من تجاوز الحد المسموح به من السكر

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الوكيل الاخباري - نشر مجلس الصحة الخليجي إرشادات هامة للحدود المسموح بها لتناول السكر خلال شهر رمضان المبارك والأعراض التي قد يشعر بها الإنسان في حال تجاوز الحد الموصى به من السكر.

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وحذر مجلس الصحة الخليجي في تغريدة عبر "تويتر": من تجاوز الحد المسموح يوميا من تناول السكر، لما لذلك من خطورة بالغة على جسم الإنسان، حيث يقدر الحد المسموح من السكر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة (34 غراما) يوميا.


ونشر 5 أعراض تخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ يكثر خلال الشهر الفضيل، تقديم مختلف الأصناف من الحلويات الشرقية عالية السعرات الحرارية، بعد وجبة الإفطار،
والأعراض، الخمول بعد الأكل، الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، الشعور بالعطش، تراكم الدهون في الجسم، وارتفاع السكر في الدم.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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