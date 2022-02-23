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الأربعاء، 23-02-2022 04:34 م

5 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان البنكرياس

5 اعراض تنذر بالاصابة بسرطان البنكرياس-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - يبدأ سرطان البنكرياس بالتكوّن في أنسجة البنكرياس، وهو عضو داخلي كبير موجود بصورة أفقية في القسم السفلي الخلفي من جوف البطن. ويُعد البنكرياس عضواً مركزياً في الجهاز الهضمي، كونه يفرز الهرمونات التي تشمل الأنسولين، كما يُنتج الأحماض الهضمية التي تُساعد الجسم في عمليات هضم الغذاء.

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والأعراض الخمسة التي يرى الخبراء أنها قد تكون "مؤشرات مبكرة" على الإصابة بسرطان البنكرياس والتي أوردها موقع "سكاي نيوز عربية" هي على الشكل الآتي:

1 - ألم في منطقة البطن، قد يمتد حتى الظهر. وتشير الأرقام إلى أن 50% من المصابين بسرطان البنكرياس أبلغوا عن هذا العرض.

 

2 - ألم شديد في الظهر، وهو ناتج على الأغلب جراء انتشار المرض في البنكرياس. وبحسب الأطباء، فإن الشعور بألم في الظهر قد يكون ناجماً عن قيام الكتلة الموجودة على رأس البنكرياس بمهاجمة الأعصاب الموجودة وراء العضو المسؤول عن إفراز هرمون الأنسولين.

 

3 - الغثيان والقيء من الأعراض التي قد تؤشر لوجود ورم سرطاني والمؤدي لمرض سرطان البنكرياس. وتحدث هذه الأعراض بشكل كبير بعد تناول الطعام، وعادة ما تترافق مع فقدان الشهية وخسارة الوزن بشكل ملحوظ.

 

4 - عندما يكبر الورم السرطاني ويلتف حول المعدة، تزيد متاعب الشخص المصاب ويتحول وضعه الصحي للأسوأ. وعند إصابة الشخص بمرض السكري بعد سن الخمسين، فإن الأطباء ينصحون بأن يجري فحوصاً ضد سرطان البنكرياس للتأكد من سلامته. ويشير الأطباء إلى أن كل شخص مصاب بمرض السكري، هو أكثر عرضة من غيره للإصابة بسرطان البنكرياس.

 

5 - الحكة في الجلد وظهور اليرقان أو الإصفرار، ويحدث ذلك نتيجة تقييد تدفق مادة يفرزها الكبد تسمى "الصفراء" من المرارة إلى قناة الأمعاء، ما يؤثر على عملية الهضم.

 

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