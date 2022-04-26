5 أعراض لالتهاب الكبد الغامض لدى الأطفال

الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدي مجهول السبب والتى تمثلت في :



1- ارتفاع في إنزيمات الكبد لأعلى من 500 وحدة دولية.

2- اصفرار الجسم والعينين.

3- قيء.

4- إسهال.

5- آلام في البطن.



وكانت أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المرض لا يرتبط بأي من الفيروسات الكبدية "A ،B ،C ،E".



وأكدت منظمة الصحة العالمية WHO أنها رصدت المرض في 77 طفلًا تراوحت أعمارهم بين 11 شهرًا و13 سنة منهم 6 أطفال تدهورت حالتهم واحتاجوا لزراعة كبد.





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اليوم السابع

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