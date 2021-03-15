الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايطاليا: استمرار ارتفاع مؤشر الحالات الايجابية بكورونا

الهواري :على المواطنين الاطمئنان بشأن لقاح أسترازينيكا

وزير الداخلية : قد نلجأ الى استخدام الحظر الشامل

18 ألف شخص تلقوا اللقاح الواقي من الفيروس الاثنين في أعلى رقم منذ بدء برنامج التطعيم

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

3500 شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا في إربد اليوم

تركيا: قيود جديدة لمواجهة كورونا

بريطانيا: 5089 إصابة و 64 وفاة بكورونا

اوروبا في قلب عاصفة كورونا الثالثة

تعليق الدوام في مديرية أشغال العاصمة غدًا

الإثنين، 15-03-2021 09:48 م

5 أعراض للسرطان يتجاهلها معظم الناس

كم-يعيش-مريض-سرطان-المعدة-المنتشر


الوكيل الاخباري - تعتبر أنواع الأمراض السرطانية التي يمكن أن تصيب الإنسان مختلفة وعديدة وذات أعراض وعلامات متنوعة للغاية، ومع ذلك، الكثير من الناس لا يأخذون تلك العلامات التحذيرية المحتملة على محمل الجد، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الفحوصات المبكرة والمنتظمة يمكن أن تزيد بشكل كبير من فرص الشفاء.

اضافة اعلان

نشر موقع "ميديك فوريوم" تقريرا طبيا ذكر فيه بأن هناك العديد من الأعراض والعلامات التي تعتبر تحذيرية ويمكنها أن تلفت الانتباه لخطورة الإصابة بمرض السرطان، ويجب الانتباه لها لزيادة فرص الشفاء بشكل كبير عن طريق الفحوصات المنتظمة والعلاج المبكر.

 

* وتشمل العلامات التحذيرية لمرض السرطان ما يلي:
- السعال المستمر:

عادة ما يكون السعال مصحوبا بنزلة برد أو إنفلونزا، ولا داعي للقلق في البداية، لكن يجب أن يخضع أي شخص يعاني من السعال المستمر لفحص أكثر تفصيلاً، لكونه يمكن أن يكون ناجما عن الإصابة بسرطان الرئة.


- الحموضة المعوية المستمرة:

يمكن أن تكون الحموضة المعوية ناجمة عن العديد من الأسباب، مثل الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، في حال ظهرت الأعراض من وقت لآخر، فلا داعي للقلق، ولكن إن كانت الحموضة المعوية مستمرة، فيمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.


- ظهور دم في البراز:
يمكن أن يكون لظهور الدم في البراز أسباب عديدة، ومعظمها يشير إلى الحالات الحميدة أكثر الحالات السرطانية، وتشمل بعض الأسباب الرئيسية لظهور الدم في البراز البواسير أو التمزقات الصغيرة في الغشاء المخاطي، ومع ذلك، يوصي الخبراء بشدة بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة في تلك الحالة خصوصا بعد سن 50 عاما.


- تضخم الغدد الليمفاوية:
قد تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة وغير المؤلمة إلى سرطان العقدة الليمفاوية، خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يعد يختفي، وفي تلك الحالة يوصى بإجراء فحص طبي على الفور للتحقق من الحالة.


- حكة في الجلد:

قد يعاني بعض الأشخاص من حكة أو حرقة في مكان ظهور الشامة في الجلد، في تلك الحالة قد يكون السبب الإصابة بسرطان الجلد الأسود، وهنا يوصى بمراجعة طبيب الجلدية على الفور وعدم إهمال الأعراض.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج-ألم-الظهر-بطرق-بسيطة-منها-ممارسة-الرياضة-660x330

عليك تجنبها.. 4 أخطاء تسبب آلام الظهر عند ممارسة التمارين الرياضية

133-210642-natural-ways-stimulate-happiness-hormone-4

4 أطعمة تحفز المخ على إفراز هرمون السعادة

ما_هو_الحليب_المبستر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 'مصل' الحليب بانتظام؟

tfkyr_s

5 طرق فعالة للتحكم في أفكارك السلبية حتى لا تدمر صحتك

Cig Pic

استطلاع رأي دولي من PMI يكشف عن دعم الأكثرية للأساليب المبتكرة لخفض معدلات التدخين

53295-Spring-Allergies-620

إنه موسم حساسية حبوب اللقاح.. كيف تعالجه بعِرق السوس؟

أخبار متعلقة
1467542431-4366271

سبعة أسباب تدعو لإجراء تنظير القولون

السكتة-القلبية-1

الكشف عن اختلافات أعراض النوبة القلبية عند الرجل والمرأة

3008871-678325232

علامات وأعراض تكشف ضعف المناعة

egypttoday-عباد-الشمس

دراسة تكشف فوائد صحية مذهة لبذور عباد الشمس

2020_7_31_15_7_38_17

أسرار صحتك يكشفها ظهور الهلال الأبيض على أظافرك!

2021_2_23_12_30_18_991

دراسة تكشف 5 حقائق عن مرض عقلي مجهول السبب