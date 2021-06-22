5 أغذية لتعزيز مناعة طفلك

الوكيل الإخباري - المناعة مهمة جداً لطفلك، حيث تحميه من العدوى، خاصة في أوقات انتشار الأمرض، لذا فتعزيز مناعة الطفل هي غاية كل أم في الفترة الحالية.

اضافة اعلان

ولأن أهم طرق تعزيز المناعة هي الأطعمة الطبيعية، فإن الدكتورة دانا الحموي، اختصاصية التغذية العلاجية في إنديا جيت تقدم لكِ من خلال السطور التالية، 5 أغذية فائقة الجودة، تعزز مناعة طفلك، ويمكنِ تقديمها له على شكل وجبات سريعة وصغيرة مغذية وممتعة.



1- بذور الشيا

3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا تساوي القيمة الغذائية الموجودة في كوب من الحليب، فهي توفر البروتين الكامل للنمو، كما أنها غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور للحفاظ على القوة والمناعة.

يعد وعاء من الزبادي مع بعض الفواكه المقطعة، ورشة من بذور الشيا المنقوعة مسبقاً مناسباً تماماً لبداية يوم صحي، كما يمكنك أيضاً إضافة بذور الشيا إلى العصائر المصنوعة من الفاكهة والآيس كريم المنزلي الصنع مع القليل من العسل للاستمتاع بطعم ألذ.



2- بذور الكتان

الكتان مصدر غني لأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، كما أن بذور الكتان تحمي جسم الطفل من البكتيريا والفيروسات، وتساعد على تحسين جهازه المناعي.

ويمكنكِ إضافة بذور الكتان إلى المخبوزات التي تعدينها في المنزل لطفلك مثل الكوكيز أو الكعك.



3- حبوب الكينوا

تُعد حبوب الكينوا مصدراً للبروتين النباتي، فهي غنية بالأحماض الأمينية التي تقوي جهاز المناعة، ما يجعلها واحدة من أكثر الأطعمة التي يوصى بها للأطفال، كما أنها تُعد بديلاً رائعاً للقمح الخالي من الغلوتين.

ويمكنكِ تقديم حبوب الكينوا لطفلك في المخبوزات وخلطة الدجاج المقرمش، كما يمكنكِ استبدال الأطباق الجانبية مثل الخبز والمعكرونة بحبوب الكينوا كخيار أكثر صحة لطفلك.



4- المكسرات والفواكه المجففة

المكسرات والفواكه الجافة مثل اللوز والتمر والفستق والفول السوداني والزبيب، تعزز مناعة طفلك، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل المعادن والفيتامينات والدهون الصحية والبروتينات والألياف التي تساعد الأطفال على النمو والتطور، وغنية أيضاً بأوميغا 3 والزنك والمغنيسيوم الذي يعزز المناعة.

ويمكنكِ تقديم المكسرات والفواكه المجففة لطفلك في صورتها الصحيحة كوجبات خفيفة، أو طحنها وتحويلها إلى قضمات وألواح طاقة، أو تقطيعها إلى شرائح رقيقة لتعزيز النكهات في العصائر، كما يمكنكِ أيضاً رشها بكميات كبيرة على الحلويات أو الآيس كريم.



5- الأرز البني والأرز البني المنبت

الأرز البني والأرز البني المنبت هما خياران رائعان للنظام الغذائي لطفلك لأنهما غنيان بالألياف وحمض الغاما-أمينوبيوتيريك، وهو ناقل عصبي يفرز طبيعياً ويوجد بنحو أكثر تركيزاً في الأرز المنبت، وتعمل العناصر الغذائية الموجودة في الأرز البني المنبت على تحسين الجهاز الهضمي للطفل وتقوية مناعته، لذا يُعد الأرز خياراً مثالياً للأطفال من سن 6 أشهر فأكثر.

أضيفي البيض إلى الأرز البني أو الأرز البني المنبت لإعداد طبق أرز مقلي لذيذ لطفلك، أو اصنعي البرياني من خلال إضافة بعض الخضار والدجاج إلى الأرز البني.

المصدر - نواعم