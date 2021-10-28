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الخميس، 28-10-2021 10:50 ص

5 أنواع بهارات تقي من السرطان

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الوكيل الاخباري - تقدم البهارات المستخدمة في تحضير الوجبات الغذائية نكهة خاصة لها مما يجعلنا نتاولها بشهية.

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إلاّ أن فوائد البهارات لاتقتصر على منح هذه الوجبات مذاقا خاصا وإنما لها فوائد صحية، وهو ما أشارت له خبيرة التغذية الروسية تاتيانا ديك.


وأشارت الخبيرة إلى أهمية تضمين القرفة والكركم والزعتر والمريمية والأوريغانو إلى نظامنا الغذائية لفوائدها الغذائية الهامة ومنها الحماية من الإصابة بالسرطان.


ويعود ذلك لكون هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة التي لها تأثيرات مضادة للسرطان وتحارب الجذور الحرة.


وتابعت الخبيرة، قائلة: "وهذه ليست كل خصائصها المفيدة. القرفة تخفض نسبة السكر في الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الكركم يحسن وظائف المخ ويعزز فقدان الوزن".


كما أن الزعتر مفيد لعلاج نزلات البرد ويمكن أن تساعد الميرمية في مشاكل الجهاز الهضمي، والأوريغانو مفيد للجهاز العصبي.


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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