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الخميس، 26-01-2023 02:10 م

5 إسعافات أولية عليك القيام بها عند توقف القلب فجأة

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الوكيل الإخباري-عادة ما يتم الاتصال بالإسعاف عند تعرض أي شخص للإغماء وعدم قدرته على التنفس، بينما يجب القيام ببعض الإسعافات الأولية التي يمكن أن تبقي هذا الشخص على قيد الحياة حتى وصول سيارة الإسعاف إليه.

يعتبر توقف القلب من الحالات الطبية الحرجة للغاية، لأنه يعني عدم ضخ القلب الدم للجسم بأكمله، ومن ثم يمكن أن يتعرض الشخص للوفاة خلال دقائق معدودة إذا لم يتلق أي علاج على الفور، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


يحدث توقف القلب عندما يكون هناك مشكلة في كهربة القلب، ما يؤثر على النبض الطبيعي له، فلا يستطيع ضخ الدم لبقية أجزاء الجسم، وبالتالي لا يحصل المخ والأعضاء الحيوية الأخرى على الأكسجين.

وغالبًا ما يسقط المصاب على الأرض في هذه الحالة، ويتوقف التنفس، وفي هذه اللحظة، يجب التدخل على الفور ليبقى حيًا حتى وصول الطاقم الطبي.

ماذا تفعل عند توقف قلب شخص ما؟
1- في حال سقوط الشخص على الأرض، فلا بد من هز كتفيه بلطف وسؤاله بصوت عالي عن ما يشعر به.

2-إذا لم يستطع الشخص التنفس، فيجب الاتصال بالإسعاف فورًا، ثم بدء القيام بالإسعافات اللازمة.

3- يجب الضغط على منتصف صدر المصاب بباطن اليد وأصابع اليد الأخرى فوقها، وتحديدًا بين ضلوع الصدر، مع بقاء الذراعين مفرودين، وتكرار ذلك 100-120 ضغطة في الدقيقة الواحدة.

4-لا يجب التوقف عن الضغط على الصدر بهذا الشكل حتى تصل سيارة الإسعاف أو يبدأ الشخص يستعيد وعيه عن طريق السعال أو فتح عينيه أو التحدث أو التنفس بشكل طبيعي.

5-في حال وجود جهاز مقوم نظم القلب، فلا بد من تشغيله واتباع تعليمات الاستخدام.

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