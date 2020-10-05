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الإثنين، 05-10-2020 01:30 م

5 بدائل صحية للأرز .. تعرف عليها

أفضل_أنواع_الأرز


الوكيل الإخباري _ يعد الأرز من الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام الا انها تعد غير صحية ، وذلك لان الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية منها إمكانية الإصابة بأمراض القلب والسكري، فضلا عن أنه يحتوي على نسبة كبيرة من النشويات، المسببة لزيادة الوزن والسمنة.

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وهناك مجموعة بدائل لـ الأرز ، تعرف عليها :

 

الكينوا
الكينوا هي نوع من الحبوب، تحتوي على جميع الأنواع التسعة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم. في حين أنها منخفضة الكربوهيدرات، وبالتالي فهي ليست بديلا جيدا للأرز فحسب، بل ستلبي -أيضا- احتياجاتك اليومية من التغذية.

القرنبيط
يعتبر القرنبيط مصدرا ممتازا للتغذية، ويمكن أن يكون بديلا للأرز، إذا تم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة، إذ سيبدو مشابها للأرز.


الشعير
ينصح بتضمين الشعير في النظام الغذائي، إذ إنه غني بالبروتين، وفيتامين ب، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، السيلينيوم، الزنك، النحاس، البروتين، الأحماض الأمينية، والألياف الغذائية.


الملفوف
الملفوف من الخضراوات الأخرى التي يمكنها أن تكون بديلا صحيا للأرز، إذ يعتبر مصدرا ممتازا لفيتامينات C و K وهو منخفض السعرات الحرارية، كما أنه يقوي العظام وينظم تدفق الدم في الجسم.


الشوفان
يحتوي الشوفان على الألياف التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم؛ ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، كما تساعد الألياف الموجودة فيه  على زيادة الشعور بالشبع؛ ما يقلل من الوزن الزائد

المصدر : الإمارات نيوز

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