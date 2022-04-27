الوكيل الإخباري - 5 تمارين رياضية فعالة لفقدان الوزن بسرعة في شهر رمضان، حيث تعد التمارين الرياضية من أهم الأسلحة لإنقاص ‫الوزن، وهي الوسيلة الأنسب للنساء لاكتساب جسم رشيق والحفاظ على صحة سليمة وانقاص الوزن بطريقة سريعة بدءاً من اليوم وإلى ما بعد شهر رمضان.





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التمرين الاول

إتخذي أولاً حركة الـ Sumo Squat ضعي يديك خلف رأسك واتركي مسافة كبيرة بين قدميك وافتحي قدميك الى الخارج، واتخذي وضعية القرفصاء تدريجياً.

في الحركة التالية قفي بشكلٍ مستقيم ثم قومي بفرد قدميك واثني القدم اليسرى وارفعيها على مستوى معدتك واضغطي الى هذا الجانب مع لمس كوعك الأيسر ركبتك اليسرى. وبشكلٍ متتال قومي بإعادة الحركة من البداية مع تبديل القدمين 20 مرة.

التمرين الثاني

احملي الأوزان الخفيفة أو الثقيلة بين يديك وانخفضي إلى الامام ومدي ذراعيك بشكلٍ مستقيم صوب الأرض. حافظي على رأسك وظهرك مستقيمين واثني ركبتيك قليلاً أثناء عملية الإنخفاض.

بعد الإنتهاء من تكرار التمرين لعدة دورات، قومي سريعاً بتمرين الـStretch لإراحة عضلاتك. اجلسي طاوية ساقيك تحتك. خذي نفساً عميقاً وارفعي ذراعيك فوق رأسك ثم حاولي أن تمطي جذعك إلى الأعلى إلى أقصى حد ممكن. انحني ببطء مع الزفير ومدي ذراعيك إلى الأمام حتى تلمس جبهتك الأرض.





التمرين الثالث

استلقي على الأرض، ضعي يديك خلف رأسك. ارفعي قدميك عن الأرض واثني ركبتيك الى الخارج ووجهي أصابع قدميك الى الأعلى ثم ارفعي الجزء العلوي من جسمك وقرّبي أكواعك لتلمس ركبتك اليمنى واليسرى في كل جهة كما يظهر لك القسم الأول من الصورة.

التمرين الرابع

إستلقي على الأرض ومدي قدميك كلياً. إرفعي مؤخرتك و قدميك في الهواء وقربيهما واضغطي بهما صوب معدتك وحافظي على هذه الوضعية قدر استطاعتك.



التمرين الخامس

هو تمرين الـPush-up التقليدي. إرفعي جسمك بشكل كامل الى الأعلى ومواز للأرض على أن تكوني مرتكزة إما على ركبتيك أو أصابع قدميك. إبدأي بالإنخفاض ببطء مع تثبيت كفي اليدين بمحاذاة الكتفين. حافظي على وضع الساقين بشكل مستقيم وانتبهي الى عدم ثني الجسم أثناء القيام بالتمرين.

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