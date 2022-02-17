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الخميس، 17-02-2022 03:49 م

5 تمارين هوائية تساعد على حرق دهون البطن

ركوب الدراجة من التمارين الهوائية السهلة لحرق دهون البطن


الوكيل الإخباري - 5 تمارين هوائية تساعد على حرق دهون البطن حيث تشكل دهون البطن كما يطلق عليها البعض، مصدر إزعاج وقلق لكثير من النساء، والأمر لا يقف عند المظهر غير المرغوب فيه، بل يتخطى ذلك لكونه خطراً يهدد الصحة وربما الحياة بأكملها.

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فدهون البطن تتراكم بعمق في طبقات الجلد الداخلية، حيث تحيط بأعضاء الجسم الموجودة في هذه المنطقة مسببة أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وما إلى ذلك.

 

المشي لحرق دهون البطن
يعتبر المشي من أسهل وأخف التمارين الرياضية التي عليك القيام بها لتقليل وحرق دهون البطن، حيث يؤدي الى بذل مزيد من الطاقة وبالتالي حرق الكثير من السعرات الحرارية الزائدة، بالإضافة الى إفراز بعض المواد الكيميائية في الجسم، كمادة المورفين المسؤولة عن الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناول.

 

الركض لحرق دهون البطن
الركض رياضة ممتازة لشد وحرق دهون البطن. خذي بعين الاعتبار عند ممارسة الركض أن تقومي بنقل خطواتك بطريقة سلسة. في بداية ممارستك للركض لا ترهقي جسمك وتحمليه فوق طاقته. بل قومي بزيادة المسافة التي تقطعيها والسرعة التي تركضين بها بشكل تدريجي ومستمر.

 

ركوب الدراجة لحرق دهون البطن
يتميز ركوب الدراجة الهوائية بكونه نشاطا بدنيا سهلا يمكن القيام به بشكل يومي، حيث يستفيد الجسم منه حتى لو تم ركوبها يومياً لمدة 10 دقائق فقط، لكن يفضل العمل على زيادتها تدريجياً للحصول على عظيم الفائدة في إنقاص الوزن والتمتع بصحة جيدة.

 

السباحة لحرق دهون البطن
السباحة هي أحد التمارين الهوائية الفعالة في حرق دهون البطن، حيث  توفّر الماء مقاومة طبيعية للجسم كاملاً أثناء أداء هذ التمرين، بالتالي فالسباحة هي تمرين متكامل يستهدف عضلات الجسم جميعها. فهذا يتطلب منك الاستمرار في السباحة لمدة 15-20 دقيقة في المرة الواحدة وذلك لتحافظ على مستويات معدل ضربات قلبك في منطقة معينة تسمى بمنطقة حرق الدهون.

 

رفع الأوزان لحرق دهون البطن
لا تقتصر الفائدة في تمارين رفع الأوزان على نحت الجسم وزيادة القوة العضلية وبناء العضلات، بل تساعد بشكل كبير على زيادة معدل الأيض مما يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية وحرق دهون البطن.

 

 

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