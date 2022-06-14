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الثلاثاء، 14-06-2022 02:47 م

5 حقائق عن المضادات الحيوية يجهلها الكثيرون

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الوكيل الإخباري - قال مجلس الصحة الخليجية بإن للمضادات الحيوية خمس حقائق قد يجهلها الكثير من مستخدميها، وأن المضادات تختلف بحسب نوعها وطريقة أستخدامها.

وأوضح المجلس في بيان رسمي تلك الحقائق فيمايلي:

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الحقيقة الأولى :  بعض المضادات الحيوية هي أدوية تعالج العدوى البكتيرية مثل التهاب المسالك البولية.


الحقيقة الثانية : سوء استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه تعتبر واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.


الحقيقة الثالثة : بعض أنواع المضادات الحيوية غير مناسبة للنساء الحوامل أو المرضعات.


الحقيقة الرابعة : بعض المضادات يؤثر على فعالية موانع الحمل الهرمونية، وذلك لأن بعضها يزيد من الإنزيمات في الجسم وتؤثر سلباً على موانع الحمل الهرمونية.


الحققية الخامسة : لايمكن علاج العدوى الفيروسية بالمضادات الحيوية، ومثل ذلك في بعض أنواع العدوى الجهاز التنفسي.

 

البيان 

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