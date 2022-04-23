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السبت، 23-04-2022 11:05 ص

5 حيل ذكية للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان

رئيسية 5 حيل ذكية للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان


الوكيل الإخباري -  5 حيل ذكية للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان، بداية من المهم معرفة أسباب رائحة الفم الكريهة، خاصة في شهر رمضان، وذلك لأن الصيام وعدم تناول الطعام لفترات طويلة يساعد في ظهور الرائحة بشكل أكبر، مقارنة بالأيام العادية، وفي التالي نتعرف على الأسباب وطرق التخلص من الرائحة.

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أسباب رائحة الفم الكريهة في رمضان

1 - التغذية غير الصحية وقلة تناول الخضروات والفواكه، والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والسكرية، كونها جميعاً تؤثر على بكتيريا الفم وتسبب تغير في رائحة الفم.
2 - قلة شرب الماء خلال فترة الإفطار، يسبب جفاف الفم وقلة اللعاب، وبالتالي تحدث رائحة للفم.
3 - بعض أنواع الأطعمة أو المشروبات تسبب رائحة للفم مثل البهارات والتوابل ومشروبات الكافيين والمشروبات الغازية.
4 - من أسباب رائحة الفم الكريهة التدخين.
5 - عدم العناية بنظافة الفم بشكل عام سبب آخر من أسباب رائحة الفم الكريهة في رمضان.

 

فيما عدا ذلك فإن هنالك أسباباً مرضية لرائحة الفم منها:
1 - وجود تسوس في الأسنان.
2 - وجود أمراض في اللثة أو اللسان.
3 - الأشخاص ممن يضعون تركيبات أو تقويم، ولصعوبة تنظيفها بشكل دقيق.
4 - أمراض الفم الالتهابية مثل القرح.

 

5 حيل ذكية للتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان

1 - معرفة أسباب الرائحة وتجنبها وعلاجها، أول وأهم طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.
2 - شرب الماء الكافي خلال فترة الإفطار على فترات متقاربة.
3 - تجنب الأطعمة التي تسبب رائحة للفم خلال الليل، أو في وجبة السحور خاصة.
4 - العناية بصحة الفم بما فيه من لسان وأسنان ولثة، ومراجعة الطبيب في حال وجود أي أمراض فموية.
5 - يمكن استخدام "المسواك" خلال الصيام لتنظيف الأسنان، فهو يقلل الرائحة ويعالجها.

 

 

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