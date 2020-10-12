الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

4 إصابات بانهيار بوابة قيد الانشاء في المفرق

وزراء باقون في حكومة الخصاونة - اسماء

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

سوريا تسجل 3 وفيات و45 اصابة بكورونا

مدير الطب الشرعي للوكيل : هذا ما أتناوله للقضاء على كورونا

الزراعة للوكيل: 192 عينة عشوائية بعد إصابة موظف بكورونا

رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير




الإثنين، 12-10-2020 02:06 م

5 طرق ذكية لتناول كميات أقل من السكر

90999999999999


الوكيل الاخباري - تم ربط السكر بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب والسرطان، ويجذب العديد من محبيه في أطعمة دسمة مثل الحلوى والبسكويت ومشروبات الصودا.

اضافة اعلان

ويعد تقليل السكر المضاف في نظامك الغذائي خيارا صحيا لنمط حياتك، إذ أن اتخاذ تلك الخطوة سيساعدك على تقليل وزنك، وتحمي نفسك من أمراض مثل النوع الثاني من داء السكري والسرطان والقلب.


* إليك 5 طرق ذكية لتقليل تناول السكر، بحسب موقع "إيست نيويورك":
1) الماء أفضل بديل:

إن الاستعاضة بشرب الماء بدلا من عبوة مشروب صودا غازية يوميا يساهم في توفير 14 غراما من السكر لجسمك وأكثر من 50 ألف سعر حراري في العام، ما يعادل 3 آلاف و 500 سعرة حرارية مقابل كل رطل من وزنك، وبتلك العملية الحسابية تكون خسرت 15 رطلا من وزنك. 

2) تجنب الأغذية المصنعة:
غالبا ما تكون الأغذية المصنعة محملة بكميات من السكر، حتى لو لم يكن طعمها حلو المذاق، لذا كن حريصا عند انتقاء العلامات التجارية في محل السوبر ماركت وقارن بينها من حيث درجة احتواء كل منها على السكر، والأفضل من كل هذا هو اختيار تناول أطعمة خالية تماما من الإضافات أو المواد الاصطناعية الأخرى. 

 

3) اخبز معجوناتك بنفسك:
ثجنب شراء المخبوزات الجاهزة والمعدة سلفا وتعوّد على خبز المعجنات بنفسك، وذلك لكي تضع فيها كل ما هو صحي وغير محلى، مثل التوابل لتعزيز النكهة وأضف الفواكه عليها من أجل الاستمتاع بتحلية طبيعية.


4) ابتعد عن دريسنج السلطة الجاهز:
قد يكون هناك سكر في دريسنج السلطة في المحال والسوبر ماركت، لذا تجنب شراءها واعتمد على نفسك في إعدادها لكي تضف مكوناتك الصحية مثل زيت الزيتون والخل وعصير الليمون والأعشاب الطازجة والمستردة والتوابل المجففة.

 

5) أعد تصميم وجبة إفطارك:
عليك أن تعيد التفكير في مكونات وجبة إفطارك، فبدلا من تناول حبوب الذرة استبدلها بدقيق الشوفان مع الفواكه الطازجة واستعض بالزبادي المحلي بزبادي يوناني مزين بالمكسرات والتوت، كذلك اختر تناول البيض بدلا من فطائر البانكيك.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
57d0dd710d2d614c6e344cb31104ad2df8a637b3

نصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة

ustanovka-plastikovyh-okon-1-e1489656556467

كيف تؤثر النوافذ المتسخة على صحة الإنسان؟

2020_10_11_17_10_57_421

تزيد الوزن.. 5 طرق خاطئة لطهي الطعام

Septic-Arthritis

علامات تحذيرية لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل

74856436-721a-4005-b225-80dfbe1856fb

قد تسبب التسمم.. تحذير من المكملات الغذائية

image

فوائد مذهلة للشاي الأخضر.. هل نتناوله باردا أم ساخنا؟

أخبار متعلقة
8893826-708487445

ارتفاع مستوى الفركتوز في الدم يؤدي إلى الإصابة بمرض مزمن

الحبوب-الكاملة

عناصر غذائية غنية بالنشا المقاوم .. تعرف عليها

33-الحلوى-المفيدة-e1600519059888

تبديد أسطورة الحلوى المفيدة

m2D0m

مؤشرات تدل على مشكلة خطيرة في البنكرياس

Toothache

طريقة لتهدئة ألم الأسنان الشديد في مدة قصيرة!

article_3_103

قائمة الطعام التي يجب حذفها من لائحة العشاء