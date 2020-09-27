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الأحد، 27-09-2020 01:08 م

5 طرق للوقاية من استعادة الوزن بعد فقدانه

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الوكيل الإخباري _ يسعى العديد من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية بالاضافة الى ممارسة التمارين الرياضية ، وقد ينجح ذلك ويصل الجسم للمعدل الطبيعي بعد فقدان الكيلوجرامات الزائدة، ولكن قد يتم استعادة الوزن بعد فقدانه بشكل سريع عند اتباع بعض العادات الخاطئة، ويمكن تجنب ذلك من خلال اتباع بعض الطرق البسيطة ، تعرف على ابرز الطرق للوقاية من استعادة الوزن بعد فقدانه :

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الحصول على القسط الكافي من الراحة

قلة النوم وعدم الحصول على القسط الكافي للراحة يؤثر على معدل الحرق وعملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على سهولة استعادة الوزن بعد بذل الكثير من الجهد من أجل فقدانه، لذلك يجب النوم لعدد ساعات كافية يوميًا وتجنب الإجهاد البدني والنفسي من أجل المحافظة على الصحة بشكل عام وتجنب زيادة الوزن.

مراقبة الوزن

بعد التوقف عن اتباع الحميات الغذائية يتوقف البعض عن مراقبة الوزن والذي قد يزداد دون ملاحظة الشخص، لذلك يجب مراقبة الوزن بشكل دوري وعند ملاحظة زيادة في الوزن أو تراكم للدهون في أحد المناطق التوقف عن العادات الخاطئة ومحاولة تقليل السعرات وزيادة معدل الحرق بممارسة الرياضة وتناول بعض المشروبات التي تساعد على ذلك.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة أحد الأمور الضرورية التي تقي من مشكلة استعادة الوزن مرة أخرى بعد توقف اتباع الأنظمة الغذائية، إذ أنها تحافظ على مستوى الحرق للجسم، وتمنع تراكم الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها، لذلك يفضل ممارسة الرياضة المناسبة للشخص بشكل دوري دون إهمال أو إفراط للوصول للنتائج المرجوة دون التعرض للضرر.

حساب السعرات الحرارية

بعد التوقف عن اتباع الرجيم لا يجب العودة إلى الروتين الغذائي القديم، ولكن من الضروري حساب السعرات الحرارية لكل وجبة وتناول السعرات اللازمة للجسم دون الإفراط، لأن ذلك يشجع على استعادة الوزن مرة أخرى.

فقدان الوزن ببطء

يجب اختيار الحميات الغذائية المناسبة للشخص وحالته الصحية ووزنه وتهيئة الجسم قبل اتباعها، وتجنب الحميات القاسية التي تفقد الكثير من الكيلوجرامات في أيام قليلة، لأنها بالرغم من نجاحها تتسبب في استعادة الوزن بسهولة بعد فقدانه، لذلك يجب فقدان الوزن ببطء والحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مع تقنين السعرات الحرارية.

المصدر : الكونسلتو

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