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الثلاثاء، 24-01-2023 11:19 ص

5 عادات تشكل خطراً على صحة الأسنان واللثة

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الوكيل الإخباري- كشف طبيب أمراض الفم وي جيان، أكثر 5 عادات تشكل خطراً على صحة الأسنان واللثة، «قضم الأظافر والصرير واستخدام العيدان الخشبية»، وحذر من أن هذه العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحساسية في اللثة وتكسر واعوجاج في الأسنان.

ونصح بضرورة التوقف عن قضم الأظافر بالأسنان، فقد تتركها متكسرة ومعوجة، وكذلك حذر من استخدام العيدان الخشبية، التي يمكن أن تسبب الإصابة بانحسار اللثة. ولفت الطبيب جيان إلى أنه: «الصرير على الأسنان، يصيبها بالتشقق والكسور، كما يضعفها تماماً».


قضم الأظافر

الصرير

استخدام العيدان بشكل فج

الفرشاة الصلبة

استخدام الخيط أكثر من مرة
 
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عكاظ

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