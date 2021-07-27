الوكيل الاخباري - توجد العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في التخلص من الألم والتورم، مثل التخلص من الكدمات الناتجة عن "العين السوداء"، التي تحدث عندما يضرب شيء ما وجه الشخص بجوار إحدى العينين.

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وتحدث الكدمة حول العين بسبب تجمع الدم تحت الجلد حول منطقة العين، ويمكن أن تكون العين السوداء خطيرة في بعض الأحيان.

أما في الحالات التي تكون فيها بسبب إصابة طفيفة فإنه يمكن علاجها من خلال بعض العلاجات المنزلية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "أونلي ماي هيلث"، وعدد 5 علاجات منزلية للتخلص من العين السوداء وهي:







1 – الجليد



يساعد الجليد في تخفيف الألم والتورم، لأن وضع الجليد على منطقة الألم، يبطء تدفق الدم في منطقة العين عن طريق تضييق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تقليل تجمع الدم تحت الجلد.







2 – فيتامين سي



أثبتت الدراسات أن "فيتامين سي" يساعد على التخلص من الجلطة وشفاء الكدمات، ويفيد في تحسين الرؤية.



3 – الكمادات الدافئة



تساعد الكمادات الدافئة في التخفيف من الألم، كما يفضل استخدامها بمجرد زوال التورم حيث تساعد في التئام الجرح وتخفيف الألم، وتزيد من تدفق الدم في المنطقة المصابة.







4 – التدليك اللطيف



أحياناً يكون التدليك هو الحل لتخفيف الألم وتقليل التورم وعلاج الكدمة، لأنه يساعد في الشفاء من خلال تعزيز تدفق الدم في المنطقة المصابة.



5 – رفع الرأس



رفع الرأس يجعل منطقة تحت العين والكدمة تشعر بتحسن، لأن رفع الرأس يساعد على تقليل تراكم السوائل في منطقة أسفل العين، وهذا يقلل من التورم ويسكن الألم.





المصدر : سبوتنك