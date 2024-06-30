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الأحد، 30-06-2024 11:24 ص

5 علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم في الصيف‎

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الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية الخطيرة التي تتطلب متابعة دقيقة وإدارة فعالة خلال فصل الصيف، حيث يمكن أن تزيد درجات الحرارة المرتفعة من خطر ارتفاع ضغط الدم وتفاقم أعراضه، ولذا فمن الضروري التعرف على العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة في الجو الحار.

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علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم في الصيف:


1- الصداع الشديد:

أحد أبرز علامات ارتفاع ضغط الدم، حيث يشعر الشخص بألم حاد في الرأس أو صداع مستمر لا يزول بسهولة، ويزداد الألم عند الحركة أو النشاط البدني، وقد يصاحبه الدوار أو عدم التوازن.


2- الدوخة والإغماء:

الشعور بالدوخة أو الدوار يمكن أن يكون إشارة واضحة على ارتفاع ضغط الدم. في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى الإغماء، لذا ينبغي الجلوس أو الاستلقاء فورًا عند الشعور بالدوخة، والتجنب الوقوف المفاجئ.


3- الرؤية المشوشة:

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشاكل بصرية مثل الرؤية المشوشة أو الضبابية، وينبغي تجنب الأنشطة التي تتطلب رؤية واضحة كالقيادة.


4- خفقان القلب:

الشعور بخفقان أو تسارع في ضربات القلب يمكن أن يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، وينبغي الاسترخاء والتنفس بعمق للتهدئة، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.


5- الغثيان والتقيؤ: قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى شعور بالغثيان والتقيؤ، وينبغي شرب السوائل ببطء وتناول وجبات خفيفة لتجنب إجهاد المعدة.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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