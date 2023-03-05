5 علامات غير متوقعة في عمر الشباب تدل على خطر أمراض القلب

الوكيل الإخباري- غالباً ما تصيب أمراض القلب كبار السن ومتوسطي العمر، وكذلك أولئك الذين يعانون من السمنة، ومع ذلك، قد تبدأ أعراض هذه الأمراض بشكل خفي في سن مبكرة.



فيما يلي مجموعة من الأعراض الغير اعتيادية التي تظهر في سن العشرينيات والثلاثينات من العمر والتي يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

القلق



في بعض الحالات، قد يكون الشعور بالقلق وعدم الارتياح علامة على وجود مشكلة في القلب. وبحسب الخبراء، فإن القلق وأمراض القلب مرتبطان بشكل وثيق، إذ أن القلق المستمر يؤدي إلى الإجهاد الذي يؤدي بدوره إلى إتلاف القلب بمرور الوقت.

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قد تظهر مشاكل في القلب مثل الخفقان أو عدم انتظام ضربات القلب، والتي تسبب التوتر والإجهاد. وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد عام 2015 أن الأشخاص الذين يعانون من القلق كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي، وازدادت لديهم نسبة الوفاة بهذا المرض بنسبة 21٪.



ألم في الساقين

يمكن أن يكون التنميل والألم والوخز في الساقين علامة على عدم وجود كمية كافية من الدم في أطراف الجسم. وتحدث هذه الحالة المعروفة باسم مرض الشرايين المحيطية (PAD)، عندما تصبح الشرايين في الساقين ضيقة نتيجة تراكم اللوحات الدموية.



يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، مثل سوء النظم الغذائية الغنية بالصوديوم أو الكوليسترول، والإجهاد الشديد، والتدخين والسمنة.



توجد خمسة شرايين في ساقي الإنسان، يلعب كل منها دوراً حاسماً في توزيع الدم إلى أبعد مناطق الجسم ثم العودة إلى القلب. عندما تنسد أو تتضيق هذه الشرايين، يضعف تدفق الدم إلى المناطق السفلية من الجسم، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالوخز أو الألم في الساقين.



ويقول الخبراء، إن هذه العلامات قد تكون دليلاً على قرب الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذا يجب عدم تجاهلها واستشارة الطبيب على الفور عند الشعور بها.



مشاكل في المعدة



غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب من آلام مفاجئة وقصيرة الأمد في المعدة في البداية. ومع تفاقم حالة القلب والأوعية الدموية، تحدث مشاكل الجهاز الهضمي بشكل أكثر تواتراً.

ويحدث عادة ألم مفاجئ وحاد، في الجزء الأيمن العلوي من المعدة، ويمكن أن يكون هذا بسبب ذبحة صدرية معوية، والتي تحدث عندما لا تصل كمية كافية من الدم إلى القولون.



التعب الشديد



قد يكون التعب الشديد علامة على وجود مشكلة في قلبك. وبحسب الخبراء، فإن التعب قد ينجم عن عدم مقدرة القلب على توزيع كمية كافية من الدم إلى الأعضاء الحيوية. وهذا يمكن أن يسبب مجموعة من القضايا، مثل فشل الرئتين في سحب كمية كافية من الأكسجين، وعندما لا تتلقى الكلى ما يكفي من الدم، ستواجه مشكلة في إزالة الفضلات من الجسم. كما يمكن أن يصاب الكبد بالفشل إذا لم يحصل على كمية كافية من الدم.



ويعتبر التعب الشديد من أولى علامات كل من هذه الأمراض، لذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من التعب المزمن بالحصول على العناية الطبية.



التعرق



التعرق الغزير هو عرض غريب ولكنه شائع لمشاكل القلب. غالباً ما يتعرق الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة اضطرار أجسامهم إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم.



يحافظ التعرق أيضاً على انخفاض درجة حرارة الجسم، مما يقلل من عبء عمل القلب، كما أنه يزيل السوائل الزائدة من الجسم، مما يقلل من عبء عمل الكلى في تنظيف سوائل الجسم.



ويحذر الأطباء من أن التعرق الغزير المفاجئ، خاصة عندما لا يكون ناجماً عن ممارسة النشاط البدني، قد يكون من أولى علامات الإصابة بنوبة قلبية.



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