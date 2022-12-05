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الإثنين، 05-12-2022 03:16 م

5 عوامل وراء الحرمان من نوم صحي

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسة جديدة وجود عدد قليل جداً من متطلبات العمل التي قد تكون مزعجة للنوم، وأن الوظائف ذات المتطلبات المعتدلة لا تعيق النوم المثالي.

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وتنفي نتائج هذه الدراسة، التي أجريت في جامعة «ساوث فلوريدا»، الفكرة الشائعة عن أن الوظائف الأكثر تطلباً تلعب دوراً رئيسياً في صعوبات النوم.

ووفقاً لموقع «ساينس دايلي»، توصلت الدراسة إلى أن كلاً من متطلبات العمل القليلة جداً والكثيرة جداً يمكن أن يعطل سلاسة النوم، لكن لا ينطبق ذلك على معظم الوظائف.

كثافة الأعمال الوظيفية

صراع الأدوار داخل العمل

عبء العمل النفسي

ضغط الوقت

الانقطاعات في النوم والراحة

 

عكاظ

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