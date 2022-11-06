الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

إتلاف نحو 30 طنا من المستلزمات الطبية ومواد التجميل منتهية الصلاحية

وزارة البيئة: الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%

دهس طفلين في إربد وضبط السائق

مواطن بلا كهرباء منذ شهرين ويناشد أهل الخير

تفاصيل عملية قيام موظف بنك وسيدة باختلاس 71 الف دينار من حساب إحدى العميلات في الأردن

القبض على تاجر مخدرات مصنف بالخطر جداً في العقبة

حماية المستهلك للأردنيين: تزودوا بالمؤن مرة واحدة بالاسبوع

60 % تراجع إقبال الأردنيين على الذهب

كهرباء إربد تدعو مئات الأشخاص لحضور الامتحان التنافسي لغايات التعيين - أسماء

الأردن يحقق أول فوز عربي بالمجلس الدولي للحفاظ على الفسيفساء

الأحد، 06-11-2022 02:31 م

5 فوائد للقيلولة أثبتتها التجارب

1


الوكيل الإخباري-يتراوح طول القيلولة التي تعيد النشاط إلى الجسم بين 20 و25 دقيقة، والمهم أن تصل إلى الغفوة والنوم بضع دقائق، ويُنصح بأن تبدأ قبل الثانية ظهراً.

ووفق دراسة شملت أكثر من 3600 شخص، لوحظ أن الذين نالوا قيلولة مرة أو مرتين في الأسبوع أقل عرضةً للإصابة بالنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، مقارنة مع الذين لم يحصلوا على القيلولة، ويُعتقد أن السبب خفض مستوى هرمون التوتر.

وبينت تجربة أن القيلولة تساعد على إعادة الحيوية لجهاز المناعة، وفي هذه التجربة حرم المشاركون من النوم أكثر من ساعتين ليلاً، ومنح نصفهم فرصة قيلولة بنصف ساعة خلال النهار، وتبين أن مناعة الذين ناموا في القيلولة في وضع أفضل.

وقد بينت تجارب أيضاً أنها تساعد الدماغ على تنشيط مهارات التعلم وحل المشاكل.

وأثبتت تجارب أن الذين ينامون في القيلولة يشحذون قدرات الذاكرة ومهارات حفظ المعلومات، وفق دراسة نشرتها مجلة "سليب"، التي اعتبرت أن فائدة القيلولة تعادل أداء تمرين بدني أو مقابلة سعيدة مع الأصدقاء.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18330_639

فوائد البروكلي

عادات-يجب-اتباعها-أثناء-الجلوس-أمام-شاشة-الكمبيوتر-لتجنب-الشعور-بالصداع

نصائح لمواجهة الصداع عند الجلوس أمام الكمبيوتر

tbl_articles_article_20792_614196b8a75-7334-4596-adfa-32ce7ea1e01e

مخاطر الوصفات المنزلية لتبييض الأسنان

20221152259346366J

الوقاية من خطر النزيف المعوي الناجم عن الأسبرين ممكنة

2021_9_16_17_14_27_472

بعد سن الخمسين .. 5 نصائح للتخلص من دهون البطن

2021_2_5_22_8_51_388

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المعكرونة؟

أخبار متعلقة
3493593

ما الذي يجب فعله عند الإصابة بنوبة قلبية لحين وصول سيارة الإسعاف ؟

shutterstock_519340927-730x438-1

10 فوائد للحمضيات خلال الشتاء

18494748_101

تعرف على الفوائد الكثيرة لفاكهة الرمان

2022102516316697YQ

متى يتوقف الطفل عن الحاجة إلى القيلولة؟

فوائد_الشاي_الأخضر_في_إنقاص_الوزن

فوائد وأضرار الشاي الأخضر للتنحيف

heart-attack-or-panic-attack

كيف تفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية ؟