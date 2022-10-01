5 فواكة مجففة صحية أكثر عند نقعها

الوكيل الإخباري - عند الحديث عن الوجبات الخفيفة الصحية، لا يمكن إغفال الفواكه الجافة لأنها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن الاستمتاع بالفواكه المجففة كما هي أو بعد نقعها للحصول على المزيد من الفوائد الصحية.



فيما يلي أهم الفواكه المجففة التي تعطي المزيد من الفوائد الغذائية بعد نقعها:

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اللوز

اللوز من أفضل الفواكه الجافة في العالم لأنه غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة والزيوت الأساسية. كثير من الناس يستمتعون بها نيئة أو محمصة. بالإضافة إلى الحفاظ على صحة البشرة، يمكن أن يساعد اللوز أيضاً في الحفاظ على صحة قلبك. يُنصح بتناول اللوز بعد نقه طوال الليل أو لمدة 6-8 في ماء نظيف.

الجوز

الجوز يشحذ العقل ويريحنا من مشاكل مثل السعال والإمساك. هذه الفاكهة الجافة غنية جداً بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والمعادن والفيتامينات. يمكن أن تساعد كمية الأحماض الدهنية الصحية الموجودة في الجوز أيضاً في إنقاص الوزن. وأفضل طريقة لاستهلاك الجوز هي نقعه في الحليب أو المياه النظيفة، لأن استهلاكه بعد نقعه يساعد في التخفيف من التوتر.

الزبيب

هل تعلم أن نقع الزبيب يمكن أن يريحك من الإمساك؟ وفقاً للخبراء، الزبيب حار جداً بطبيعته وعندما تنقعه في الماء وتتناوله في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، فإنه يساعد على زيادة مرونة حركة الأمعاء. كما أن تناول الزبيب المنقوع يساعد في علاج الحموضة التي تسببها بعض الأطعمة.

التين

التين فاكهة جافة لذيذة وغنية بالألياف. ويعد التين أحد أكثر الفواكه الجافة فائدة بسبب عدم وجود الكوليسترول فيها وكمية متوازنة من الكربوهيدرات والسكر. وينصح الخبراء بنقعه بالماء النظيف لزيادة فوائده الصحية وخاصة للنساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض. كما أنه يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم مع تحسين حركات الأمعاء وصحة العظام.

التمر

هذه الفاكهة الجافة كنز من العناصر الغذائية ومليئة بالمعادن والفيتامينات، فالبوتاسيوم الموجود بكثرة في التمور، يحسن صحة الجهاز العصبي للإنسان، وتساعد كمية الكبريت العضوي الموجودة في التمر في منع الحساسية الموسمية. أما التمر المنقوع، يمكن أن يساعد في الحد من الأمراض المرتبطة بالقلب.



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