السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

علان: 10% الإقبال على الأسواق رغم التخفيضات

نقابة المجوهرات: الطلب على الذهب في الأسواق المحلية جيد

عملات العالم تتهاوى أمام جموح الدولار

العراق: انهيار بناية سكنية ووقوع إصابات - فيديو

بعد خفض البنزين ورفع الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات للشهر الجاري - جدول

متعطلون عن العمل في معان يهددون بالإنتحار من أعلى برج

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا الإعصار إيان

بدء العام الجامعي في الجامعات الرسمية غداً

بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى اليوم

تنظيف سد شعيب من الطمي والرسوبيات قبل موسم الشتاء - فيديو

السبت، 01-10-2022 11:40 ص

5 فواكة مجففة صحية أكثر عند نقعها

191239


الوكيل الإخباري - عند الحديث عن الوجبات الخفيفة الصحية، لا يمكن إغفال الفواكه الجافة لأنها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن الاستمتاع بالفواكه المجففة كما هي أو بعد نقعها للحصول على المزيد من الفوائد الصحية.

فيما يلي أهم الفواكه المجففة التي تعطي المزيد من الفوائد الغذائية بعد نقعها:

اضافة اعلان



اللوز

اللوز من أفضل الفواكه الجافة في العالم لأنه غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة والزيوت الأساسية. كثير من الناس يستمتعون بها نيئة أو محمصة. بالإضافة إلى الحفاظ على صحة البشرة، يمكن أن يساعد اللوز أيضاً في الحفاظ على صحة قلبك. يُنصح بتناول اللوز بعد نقه طوال الليل أو لمدة 6-8 في ماء نظيف.

 

الجوز

الجوز يشحذ العقل ويريحنا من مشاكل مثل السعال والإمساك. هذه الفاكهة الجافة غنية جداً بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والمعادن والفيتامينات. يمكن أن تساعد كمية الأحماض الدهنية الصحية الموجودة في الجوز أيضاً في إنقاص الوزن. وأفضل طريقة لاستهلاك الجوز هي نقعه في الحليب أو المياه النظيفة، لأن استهلاكه بعد نقعه يساعد في التخفيف من التوتر.

 

الزبيب

هل تعلم أن نقع الزبيب يمكن أن يريحك من الإمساك؟ وفقاً للخبراء، الزبيب حار جداً بطبيعته وعندما تنقعه في الماء وتتناوله في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، فإنه يساعد على زيادة مرونة حركة الأمعاء. كما أن تناول الزبيب المنقوع يساعد في علاج الحموضة التي تسببها بعض الأطعمة.

 

التين

التين فاكهة جافة لذيذة وغنية بالألياف. ويعد التين أحد أكثر الفواكه الجافة فائدة بسبب عدم وجود الكوليسترول فيها وكمية متوازنة من الكربوهيدرات والسكر. وينصح الخبراء بنقعه بالماء النظيف لزيادة فوائده الصحية وخاصة للنساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض. كما أنه يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم مع تحسين حركات الأمعاء وصحة العظام.

 

التمر

هذه الفاكهة الجافة كنز من العناصر الغذائية ومليئة بالمعادن والفيتامينات، فالبوتاسيوم الموجود بكثرة في التمور، يحسن صحة الجهاز العصبي للإنسان، وتساعد كمية الكبريت العضوي الموجودة في التمر في منع الحساسية الموسمية. أما التمر المنقوع، يمكن أن يساعد في الحد من الأمراض المرتبطة بالقلب. 

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
197-185029-sugar-substitutes-danger-heart-2

المحليات الصناعية.. دراسة تكشف خطرا جديدا يهدد القلب

448646

متى يفيد فيتامين "د" القلب

127-103634-changes-mole-cancer_700x400

علامة فارقة تنذر بالاصابة بسرطان الجلد

Al-Hamel-W-Nazlat-Al-Bared-2-853x480

نصائح للحامل للوقاية من الإنفلونزا والبرد

مرض-المياه-الزرقاء

المياه الزرقاء مؤشر خطر على الزهايمر

تدابير-لمنع-احتشاء-عضلة-القلب-عند-الرجال

تدابير لمنع احتشاء عضلة القلب عند الرجال

أخبار متعلقة
image (1)

خمسة أطعمة يمكن أن تسبب جلطات دموية خطيرة

تحليل_الكوليسترول

متى يبدأ فحص الكوليسترول؟

56bc31e20c3090cad68086355265331899de47d0

باحثون : اكتشاف فائدة هامة لبذور الكتان هي خفضها للكوليسترول

2021_9_19_18_52_6_634

طبيب روسي ينصح بعدم الإفراط بتناول الأطعمة المفيدة

154716 (1)

ما هي المضاعفات المحتملة لضربة الشمس؟

2018_7_28_10_35_40_920

تلوث الهواء يؤثر على أمعاء الرضيع