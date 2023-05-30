5 فواكه صيفية تسبب عسر الهضم

الوكيل الإخباري- تمتاز الفواكه الصيفية بحلاوة المذاق بسبب وجود السكريات بها، لكن قد يكون هذا له آثار جانبية أيضًا بينها اضطرابات في المعدة وصعوبة الهضم، فضلًا عن الشعور بعدم الراحة، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول الفواكه التي تتسبب في عسر الهضم باعتدال أو تجنبها في حال الإصابة بمشكلة عسر الهضم.



نستع في التقرير التالي، قائمة بالفواكه الصيفية التي قد تسبب عسر الهضم، وفقًا لمواقع "women's Health" و"Health line" و"Mayo clinic".



فواكه صيفية تسبب عسر الهضم

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1-العنب



يحتوي العنب على نسبة مرتفعة من السكريات، تصل إلى 16 جرامًا، التي تعد نسبة مرتفعة يصعب امتصاصها في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول العنب لأكثر من كوب واحد يوميًا، إلى الإصابة بالتجشؤ وصعوبات في الهضم.



2-المانجو

تعتبر المانجو من الفاكهة السكرية، حيث يوفر 100 جرام من المانجو كمية 14 جرامًا من السكريات، التي يصعب على الأمعاء هضمها ما يؤدي إلى حدوث صعوبات في عملية الهضم والشعور بالألم غير المريح في البطن.



3-الأناناس

يحتوي الأناناس على 10 جرامات من السكريات، التي تتعثر في الأمعاء الغليظة عند المضغ، ما يسبب صعوبة في الهضم والشعور بالعدم الراحة والانزعاج لدى بعض الأشخاص خاصًة مرضى الجهاز الهضمي.



4-المشمش

يعتبر المشمش مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تسهم في تحسين حركة الطعام داخل الأمعاء ما يساعد على سهولة الهضم، لكن تناول الكثير منه يؤدي إلى الحصول على السكريات صعبة الهضم، حيث تحتوي 3 ثمرات من المشمش على 9 جرامات من السكريات، لذا يوصى بتناوله باعتدال.



5-التفاح

يعد التفاح مليء بمضادات الأكسدة خاصًة التفاح الأخضر، لكنه قد يكون صعب الهضم ويتسبب في عدم راحة البطن أو زيادة الغازات، نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من سكر الفاكهة أو الفركتوز، لذا عند الحاجة يمكن تناول نصف تفاحة ومضغها ببطء للحصول على فركتوز أقل.

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