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الأربعاء، 04-01-2023 01:53 م

5 مشروبات تخفف من الآلام التهاب الزائدة الدودية

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الوكيل الإخباري-تلعب التغذية الجيدة دورًا كبيرًا في علاج التهاب الزائدة الدودية، لذلك يجب على المصابين به الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية.

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في السطور التالية، نستعرض أبرز المشروبات المفيدة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لموقعي "Medindia" و"Doctor.NDTV".

مشروبات تقلل من أعراض التهاب الزائدة الدودية

 

1- الجينسنج
من المشروبات العشبية المفيدة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تخفيف الأعراض، بشرط تناوله بشكل منتظم.


2- النعناع
لشرب النعناع تأثيرات إيجابية على مرضى التهاب الزائدة الدودية، حيث يساعد على تخفيف الغثيان والقيء والغازات، خاصةً عند تناوله بمعدل يتراوح من مرتين إلى 3 مرات في اليوم.


3- الحلبة
عند شرب الحلبة مرتين على مدار اليوم، تقل آلام الزائدة الدودية بشكل ملحوظ، نظرًا لقدرتها الكبيرة على منع تكوين المخاط والقيح بداخلها.


4- عصير الخضار
تصبح آلام الزائد الدودية أقل حدة عند الانتظام في شرب عصائر الخضار، مثل عصير الجزر والخيار والبنجر، مرتين في اليوم، أو تناول عصير يتكون من الفجل والكزبرة والسبانخ.


5- الحليب الرائب
يمثل الحليب الرائب أهمية كبيرة لمرضى التهاب الزائدة الدودية، لأنه يساهم في منع نمو البكتيريا بداخلها.

 

 

الكوسنلتو الطبي

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