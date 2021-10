5 مشروبات صباحية بسيطة تنقص الوزن بكفاءة عالية

الوكيل الاخباري - تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات الداعمة لصحة جسم الإنسان، لذلك يركز خبراء الصحة على ضرورة الحرص على تناول وجبة الفطور لأنها المصدر الأفضل للطاقة التي تستهلكها الإنسان على مدى ساعات العمل القادمة، لكن من جهة أخرى يمكن دعم هذه الوجبة وجعلها أكثر فائدة للجسم وأقل ضررا عن طريق دعمها ببعض المشروبات.

اضافة اعلان



يعتمد الإنسان بشكل أساسي على وجبه الفطور من أجل الحصول على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحته العامة، والداعمة لعمل أعضاء الجسم، لكن الخبراء ينصحون بالاعتدال والتنويع من أجل الحصول على فوائد مثالية.



وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This, Not That" فإن تضمين بعض العناصر البسيطة مع وجبة الفطور يحولها أيضا من وجبة مفيدة إلى وجبة مفيدة وحارقة للدهون في آن واحد.



ونقلت المجلة المتخصصة بالصحة والغذاء عن الطبيبة وخبيرة التغذية الأمريكية، لورين ماناكير، مؤلفة كتاب "الطبخ للحمل لأول للأم وتغذية الخصوبة عند الذكور"، والعضوة في مجلس الخبراء الطبي التابع للمجلة المتخصصة في أخبار الغذاء والصحة، التي أشارت بدورها إلى وجود 5 مشروبات يمكن تضمينها إلى وجبة الفطور تضمن الحصول على فائدة مع حرق أكبر كمية ممكنه من الدهون وتخفيض الوزن، وهذه المشروبات هي:



1- شراب الماء والليمون... مكون بسيط فعال جدا



تقول مانكر: إن "الماء (الفاتر وليس البارد) هو المشروب الوحيد الخالي من السعرات الحرارية الأساسية، ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة القليل من النكهة، فإن نقع الماء ببعض الفاكهة أو الأعشاب يمكن أن يجعل هذا المشروب المرطب أكثر رغبة للإنسان".



وبحسب التقرير فإنه "من المعروف أن ماء الليمون على وجه التحديد يساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تعزيز شعور الشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بالإنسان، كما أنه يساعد على شرب المزيد من المياه.



2- الشاي الأخضر... مجموعة فوائد في كـأس واحد



بينت المجلة أن شرب الشاي الأخضر، أنه "لا يساعد فقط في الوقاية من مرض السكري، وتحسين صحة الدماغ والقلب، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في إنقاص الوزن وفي عملية التحكم في الوزن".



وبحسب الطبيبة الأمريكية، "يحتوي الشاي الأخضر بشكل طبيعي على عنصر (EGCG)، وهو مركب يدعم حرق الدهون ويمنع تكوين خلايا دهنية جديدة مما يجعله مشروب إفطار ممتاز لإنقاص الوزن".



3- قهوة الصباح... أكثر من مجرد محسن للمزاج



الخبر المذهل، بحسب المقال، هو أن الجميع يستطيع أن يحتفظ بقهوة الصباح ضمن قائمة أفضل المشروبات التي يمكن تناولها على الإفطار، حيث أن الجميع تقريبا يعتبر قهوة الصباح من الأساسيات لبداية يوم جميل وتقديم جرعة من النشاط.



وتشير الخبيرة إلى أن القهوة "تحتوي على مادة الكافيين، وهو منبه يمكن أن يدعم تكسير الدهون في الجسم، لكن هذا الشرط يكون صحيحا طالما أن القهوة غير مضاف إليها أي نوع من الكريمة أو السكر أو أي مكونات أخرى يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية"، واعتبرت الخبيرة أن القهوة قد تكون "ذات وزن كبير (فعالية) كمشروب يساعد على فقدان الوزن".



4- عصير البرتقال الطبيعي غني بالسكر لكنه حارق للدهون



بحسب الطبيبة الأمريكية، يعتبر عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100٪ مشروبا رائعا لإنقاص الوزن "لأنه لا يحتوي على سكريات مضافة ويأتي مع العديد من الفيتامينات المهمة، وتشير البيانات إلى أن البالغين الذين يستهلكون عصير برتقال بنسبة 100٪ لديهم مؤشر كتلة جسم ودهون أقل بشكل ملحوظ مقابل أولئك الذين لا يشربون عصير البرتقال".



بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أيضا، بحسب المقال، أن عصير البرتقال يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.



5- مخفوق البروتين... يبعد الجوع لساعات



تشير الخبيرة إلى أن مخفوق البروتين "يمكن أن يقلل من الشهية ويزيد من الشعور بالشبع، وهما عاملان يمكن أن يساعدا في إنقاص الوزن"، لذا فإن شرب شيء يحتوي على البروتين، مثل مخفوق البروتين منخفض السكر، يمكن أن يساعد في دعم أهداف الإنسان بإنقاص الوزن عن طريق إبعاد الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنه بعد الإفطار.





المصدر : سبوتنك