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السبت، 02-01-2021 04:14 م

5 مشكلات صحية تهددك حال عدم الخروج من المنزل يوميًا

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الوكيل الإخباري _ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا اتخذ بعض الأشخاص قرارًا بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة ، وقد يواصل البعض ذلك لعدة أيام متتالية، ما قد يعرضهم إلى الإصابة بعدد من المشكلات الصحية المزعجة الناتجة عن عدم الخروج من المنزل يوميًا ، وابرز هذه المشاكل : 

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1- الاكتئاب
كشفت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة علم النفس البيئي أن التعرض للطبيعة وما تحويه من شمس ورياح وهواء، يُحسن من الحالة العصبية، ويحسن المزاج، ويساعد على الوقاية من الاكتئاب.


2- صعوبة النوم
أوضحت مجلة النوم الأمريكية أن الاكتئاب والتوتر يؤثرا على فرص النوم خلال ساعات الليل.

3- انخفاض مستوى فيتامين "د"
يعتبر انخفاض مستوى فيتامين "د" في الجسم من أكثر المشكلات الصحية التي يواجهها بعض الأشخاص نتيجة لعدم التعرض لأشعة الشمس، والذي يؤثر على المناعة ويعزز دورها في مواجهة الأمراض والشفاء سريعًا، إلى جانب ظهور بعض الأعراض، مثل صعوبة التركيز، وآلام العظام.


4- زيادة الوزن
اشارت الإحصائيات بأن أغلب الأشخاص الذين خرجوا من الحجز المنزلي، اشتكوا من تعرضهم لزيادة كبيرة في الوزن بدءًا من 5 كيلو جرامًا كحدٍ أدنى، وذلك بسبب عدم المحافظة على نظام غذائي صحي إلى جانب تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية خلال فترة الجلوس من المنزل، فضلًا عن الابتعاد عن الحركة اليومية التي يوفرها الخروج من المنزل بشكل منتظم.


5- ضعف الجهاز المناعي
تنتج عن العزلة عن العالم الخارجي الشعور بالوحدة والتوتر النفسي بسبب قلة الحركة اليومية، وبالتالي التأثير السلبي على الجهاز المناعي بالجسم.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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