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الثلاثاء، 28-02-2023 02:43 م

5 مضاعفات لدى المرأة الحامل قد تنذر بالإصابة بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أن النساء اللائي يعانين من المضاعفات الصحية للحمل يزداد لديهن خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب بعد الولادة.

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درس الباحثون أكثر من مليوني امرأة سويدية أنجبن من قبل، مع التركيز على 5 مضاعفات قد تصاحب الحمل، وتشمل اضطرابات ارتفاع ضغط الدم، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وأيضًا سكري الحمل


ووفقًا للنتائج، فإن معاناة الحامل من إحدى هذه المضاعفات تزيد من خطر إصابتها بأمراض القلب مستقبلًا بنسبة تصل إلى الضعف.


وتوصل العلماء إلى أن حوالي 84 ألف امرأة، تم تشخيص إصابتهن بأمراض القلب في متوسط عمر 58 سنة، وتحديدًا مرض القلب الإقفاري، وهي حالة تحدث عند انخفاض تدفق الدم إلى القلب، مما يمنع عضلة القلب من تلقي كمية كافية من الأكسجين.

 

الكونسلتو الطبي

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