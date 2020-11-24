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الثلاثاء، 24-11-2020 09:44 ص

5 نصائح أساسية للتخلص من الأرق

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الوكيل الإخباري- قدمت مؤسسة "غرف النوم الصحية" الفرنسية عدداً من النصائح التي تهدف إلى تأمين نوعية نوم جيدة. 

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ولهذه الغاية دعت إلى تطبيق بعض الخطوات الضرورية وهذه أبرزها.


1 تحديد موعد يومي للنوم لأن هذا يساعد الجسم على تنظيم ساعته البيولوجية، ما يعني أنه يعتاد الاسترخاء والنهوض في موعد محدد يومياً.
2 ابعاد الاجهزة الإلكترونية مثل الهاتف واللوحات والتلفزيون وكل ما عدا ذلك عن مكان النوم. فوجودها يمكن أن يسبب الخلل في عملية النوم وخصوصاً لدى الأطفال.


3 إعداد أجواء نوم صحية. وفي هذه الحالة يجب الانتباه إلى تعديل درجة الحرارة كي تبلغ الـ18 مئوية. ومن المهم منع الضوء من الدخول إلى الغرفة من اي مصدر.

4 عدم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وخصوصاً في فترة المساء لأن هذا يمكن أن يسبب المعاناة من الأرق.


5 ضرورة التخلص من مصادر الغبار لأن هذا يمكن أن يسبب الشعور بالانزعاج والسعال والعطاس فضلاً عن انسداد الأنف وصعوبة التنفس. كما من المهم تعريض الفراش والأغطية لأشعة الشمس بين الحين والآخر من أجل تهوئتها ومنع نمو العث عليها.

 

المصدر: لها



 




 

 


 

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