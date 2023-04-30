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الأحد، 30-04-2023 11:11 ص

5 نصائح ذهبية لصحة القولون قبل النوم

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الوكيل الإخباري-قد يساعد اتباع بعض النصائح قبل النوم، في تحسين صحة الأمعاء بما في ذلك القولون، حيث يصبح الجهاز الهضمي أقل نشاطًا خلال وقت النوم، رغم ذلك يعتبر هذا الوقت المثالي لتصلح القناة الهضمية نفسها.

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نستعرض في التقرير التالي، طرق لتحسين صحة الأمعاء يتم ممارستها قبل النوم، وفقًا لموقع "Live strong".

نصائح لصحة القولون قبل النوم


1-شرب الماء
يساعد شرب الماء قبل النوم على التبول، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح في تغذية العديد من العمليات في الجسم، يحافظ الماء في الجسم على تدفق كل شيء بسلاسة، تساعد على منع الإمساك وتفتيت الطعام في الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب في ميكروبيوم الأمعاء وتحسين عمليات إزالة السموم.

2-العشاء
يوصي خبراء التغذية باختيار أطعمة مناسبة للعشاء، للحفاظ على صحة القولون، التي يجب أن تحتوي على مكونين أساسين البروبيوتيك والبريبايوتكس، كلاهما يسهم في التوازن البكتيري للأمعاء بالتالي تحسين صحة القولون، كلاهما يوجد في الأطعمة التالية:

-الزبادي.

-الأجبان المخمرة مثل: الشيدر، الموتزاريلا، الجبن الزرقاء.

-المخللات وأبرزها: الملفوف.

-الموز.

-الخرشوف.

-نبات الهليون.

-الثوم والكراث والبصل.

-الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل والشعير.

-العسل.

يجب أن تترك وقتًا للمعدة للراحة بين وجبة العشاء والنوم، يتضمن 3 ساعات على الأقل، لأن تناول الأطعمة قبل النوم يعرضك إلى خطر السمنة والإصابة بالسكتة الدماغية.

3-وضعية النوم
يوصي الخبراء بالنوم على الجانب الأيسر، لأنه يساعد على تقليل كمية الحمض التي تأتي من المعدة إلى المريء، ما يفيد الأشخاص عمومًا بما في ذلك المصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي.

4-تحريك الجسم
تساعد حركة الجسم قبل النوم في الوصول إلى النوم العميق، تحريك الجسم برفق يمكن أن يحسن عملية الهضم ويزيد تنوع ميكروبيوم الأمعاء ويشجع على نمو البكتيريا الجيدة، حاول ممارسة تمارين خفيفة إلى معتدلة مثل التمدد أو اليوجا أو المشي السريع بالخارج.

5-التخلص من التوتر
يؤدي ارتفاع هرمون الإجهاد إلى تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي وقد يتسبب التوتر في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، لذا يجب ممارسة أساليب بسيطة بسيطة لإدارة الإجهاد قبل النوم مثل تمارين التنفس أو التأمل.

 

الكونسلتو الطبي

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