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الإثنين، 05-10-2020 12:04 م

‏5 نصائح ذهبية لمرضى خمول الغدة الدرقية

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الوكيل الإخباري _ يعد خمول الغدة الدرقية من اكثر الأمراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي ينتج عنها بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع في الكوليسترول ، تعرف على ابرز النصائح الضرورية لمرضى خمول  الغدة الدرقية:

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-لاتصدق أن هناك خلطة عشبية تعالج كسل الغدة الدرقية

-تجنب الدهون الضارة والدسم والحلويات


– اعتدل في تناول اللحوم كالدجاج واللحم الأحمر واهتم بتناول السمك


– اهتم بتناول الخضار بكل أشكالها والفاكهة.


– استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة.

 

المصدر : الإمارات نيوز 

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