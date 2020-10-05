‏5 نصائح ذهبية لمرضى خمول الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري _ يعد خمول الغدة الدرقية من اكثر الأمراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي ينتج عنها بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع في الكوليسترول ، تعرف على ابرز النصائح الضرورية لمرضى خمول الغدة الدرقية:

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-لاتصدق أن هناك خلطة عشبية تعالج كسل الغدة الدرقية



-تجنب الدهون الضارة والدسم والحلويات



– اعتدل في تناول اللحوم كالدجاج واللحم الأحمر واهتم بتناول السمك



– اهتم بتناول الخضار بكل أشكالها والفاكهة.



– استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة.

المصدر : الإمارات نيوز

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