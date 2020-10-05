‏5 نصائح ذهبية لمرضى خمول الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري _ يعد خمول الغدة الدرقية من اكثر الأمراض الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي ينتج عنها بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع في الكوليسترول ، تعرف على ابرز النصائح الضرورية لمرضى خمول الغدة الدرقية:
-لاتصدق أن هناك خلطة عشبية تعالج كسل الغدة الدرقية
-تجنب الدهون الضارة والدسم والحلويات
– اعتدل في تناول اللحوم كالدجاج واللحم الأحمر واهتم بتناول السمك
– اهتم بتناول الخضار بكل أشكالها والفاكهة.
– استبدل النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة.
المصدر : الإمارات نيوز اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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