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السبت، 30-04-2022 02:53 م

5 نصائح فعالة لمرضى ارتجاع المريء

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الوكيل الإخباري-ارتجاع المريء يعد من الأمراض المزعجة لدى الشخص المصاب، لأنه يتسبّب في الشعور بألمٍ يصعب تحمُّله وعدم القدرة على تناول الطعام، لذا تحمل السطور القادمة معلومات عن أعراض ارتجاع المريء.. أسبابه وعلاجه و5 نصائح.

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أعراض الإصابة
يحمل ارتجاع المريء أعراضاً مزعجة للغاية، ومؤلمة جداً، وهي: "حرقة شديدة في المعدة، وألم في الصدر، ومرارة الفم، والرغبة في الغثيان، ورائحة الفم الكريهة، وصعوبة في التنفس، والقيء".


أسباب الإصابة
عند القيام ببلع الطعام ترتخي العضلة العاصرة للمريء، لذا يتدفق حمض المعدة إلى المريء فتحدث الأعراض السابق ذكرها، كما أن السمنة والتدخين يعدان من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المريء، وأيضا تناول كميات كبيرة من الطعام، وفق ما نقلت "اليوم السابع" عن "HEALTHLINE".


أبرز النصائح
1- تعامل مع المعدة بهدوء عند تناول الطعام، ففي بداية تناول الطعام يجب أن يكون سوائل لتهدئتها.
2- هل تعلم أن إسرافك في تناول الطعام يعرّضك للانتفاخات وعسر الهضم، لذا عليك تجنُّب الإسراف.
3- ابتعد عن تناول المقليات لأنها تزيد من فرص إصابتك بمشكلات كثيرة في المعدة.
4- أقلع عن التدخين لأنه من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتجاع المريء.
5- ممارسة الرياضة يومياً من الحيل الجيدة.


طرق العلاج
تغيير نمط الحياة يعد من أهم النصائح، لذا تناول الأطعمة الصحية، وأقلع عن التدخين، وخذ العلاجات الفعالة التي تسهم في تقليل الشعور بالألم، والتي تعمل على حماية المعدة.

 

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