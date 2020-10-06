الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 12:55 م

5 نصائح للاستفادة القصوى من الفيتامينات والمكملات الغذائية

5210996-1906962787


الوكيل الاخباري - قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لتحقيق الاستفادة القصوى من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.

اضافة اعلان

جاء هذا في مقال نشرته نتاليا لوكينا في موقع "لايف هاك" تحت عنوان: "5 أسرار للاستفادة القصوى من الفيتامينات والمكملات الغذائية".

 

واستهلت الخبيرة الغذائية مقالها بالإشارة إلى أن "الكثيرين يقبِلون على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية من أجل التمتع بحالة صحية جيدة، إلا أنها أشارت إلى أن هناك تحديات تتعلق بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ترتبط بمواعيد وطريقة التناول".


وفي محاولة لوضع حلول لهذه التحديات وتحقيق أعلى درجة من الاستفادة من المكملات، وضعت نتاليا 5 حلول وصفتها بالأسرار الخمسة للفيتامينات والمكملات الغذائية.


- السر الأول:
تناول فيتامينات ب1، وب 12، والحديد خلال النصف الأول من اليوم، حيث تلعب هذه المغذيات الدقيقة خاصة لو كانت بكميات كبيرة في تنشيط الجسم في النصف الأول.


- السر الثاني:
تناول كافة الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الدهون مع وجبة تحتوي على دهون.
الفيتامينات التي تذوب في الدهون وهي "أ، إي، د، ك"، وكذلك المكونات الدقيقة التي تذوب في الدهون مثل، CoQ-10 والليكوبين، واللوتين والكاروتينات الأخرى تحتاج إلى وجود دهون حتى يتم امتصاصها جيدا.

 

- السر الثالث:
تناول الكالسيوم والمغنيسيوم في الليل، فهذه المعادن تلعب دورا هاما في مساعدة الجسم على الاسترخاء.
ويستخدمها الجسم في الليل كمرخي طبيعي للعضلات. وأظهر أحد الأبحاث الطبية أن أنماط اضطرابات النوم، مثل نقص النوم العميق تكون مصحوبة بنقص مستويات الكالسيوم.


- السر الرابع:
اجعل هناك فاصلا زمنيا مدته 4 ساعات بين تناول مكملات الكالسيوم والحديد.
لان الكالسيوم والحديد يمنعان امتصاص بعضهما البعض ولذلك من الأفضل أن يتم تناولهما في أوقات مختلفة في اليوم، كما أن فيتامين سي يحسن بشكل كبير امتصاص الحديد.
ويفضل أن تتناول مكملات الحديد السائل مع فيتامين سي، مصحوبة بالماء أو عصير البرتقال.


- السر الخامس:
لا تتناول المشروبات الغازية أو شاي أو قهوة خلال ساعتين من تناول المكملات الغذائية بدون مضادات أكسدة. ويمنع البوليفينول الموجود في العديد من المشروبات امتصاص الفيتامينات والمعادن ولذلك تناول مكملاتك مع الماء أو العصير.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ketogenic-Diet

دراسة: آثار جانبية خطيرة وقاتلة لاتباع حمية الكيتو

9202029121347832478784

دراسة تكشف عن مشاكل خطيرة يسببها نقص فيتامين D

20180325045700570

فوائد صحية غير متوقعة لمشروب الكركم

3982021

فوائد مذهلة لشرب كوب من الحليب قبل النوم!

2019_7_31_17_53_5_465

أطعمة تسبب تساقط الشعر!.. تجنبها

فوائد-بذور-اليقطين-

فوائد زيت اليقطين لخفض ضغط الدم

أخبار متعلقة
منع-تساقط-الشعر

أطعمة تمنع تساقط الشعر نهائياً

main_image5f3e742ce1f41

أطعمة تعتبر سر قوة جهاز المناعة

4a8bfc54-0571-4981-a4c4-e494e6666466_16x9_1200x676

تحذير من نقص فيتامين هام في الجسم.. يسبب حالة نفسية خطرة

20170921_1505969908-166331

آلام الظهر .. متى تكون مزمنة؟

1-1321213

علماء يكتشفون دواء لسرطان الرئة

7757551-1578718428

أمور يجب على مرضى السكري الحذر منها في الصيف