5 نصائح للحفاظ على مفاصل سليمة

الوكيل الإخباري _ تعد المفاصل من اكثر اجزاء الجسم التي تحتاج الى عناية واهتمام ، وذلك لانها تدعم حركة الجسم، وتساعد في الحفاظ على استقرار الجسم، كما أنها تسهل القيام بالوظائف اليومية مثل: الحركة، والجري، والقفز، والالتواء، والدوران.

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حيث تزداد مشاكل المفاصل مع التقدم في العمر ما يؤثر سلباً على الحركة، لذا يجب اتباع هذه النصائح للحفاظ على صحة المفاصل :





الاستمرار في الحركة

تلك هي القاعدة الذهبية للحفاظ على صحة المفاصل، فكلما زادت الحركة قلت مشاكل المفاصل، وحتى أثناء الجلوس للعمل أو مشاهدة التلفاز أو القراءة، ينصح بالحركة وتغيير الأوضاع من آن إلى آخر، بجانب أخذ استراحة قصيرة من الجلوس المستمر للحركة والنشاط.



تمارين القوة

تحافظ تمارين القوة على قوة العضلات حول المفاصل؛ ما يساعدها في الحفاظ على ثبات المفاصل، وكذلك تقليل آلام المفاصل، ابدأ بالتقاط حمولات منخفضة ثم قم بزيادة الوزن تدريجيا.



ممارسة الرياضات المختلفة

تعتبر الرياضات منخفضة التأثير مثل: ركوب الدراجات، والسباحة، مفيدة لصحة المفاصل، حتى لعب التنس وكرة السلة يمكن أن يساعد في تقوية عضلات مفاصلك، لا تضع هذه التمارين ضغطا كبيرا على المفاصل كما أنها مفيدة لصحة قلبك. ممارسة الرياضة طريقة ممتازة لإضافة التنوع في روتينك.



ممارسة تمارين الإطالة

إن الحفاظ على مرونة المفاصل أمر ضروري لصحتها، لذا ينصح بممارسة تمارين الإطالة بشكل يومي أو على الأقل ثلاث مرات بالأسبوع؛ الأمر المهم ألا يتم القيام بتلك التمارين دون إحماء عضلاتك أولا، إذ يجب إجراء بعض تمارين الإحماء البسيطة قبل تمارين الإطالة كالمشي قرابة 10 دقائق لتليين المفاصل والأربطة والأوتار. كما ينصح أيضا بممارسة التمارين الرياضية البسيطة التي لا ترهق المفاصل مثل: المشي، وركوب الدراجة، والسباحة.



تناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3

في حال الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن تناول الأسماك قد يساعد مفاصلك بشكل كبير، إذ تحتوي الأسماك -خاصة السلمون والماكريل- على أحماض دهنية من نوع ”أوميغا 3“ والتي تعد ضرورية لصحة المفاصل.



المصدر : الامارات نيوز

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