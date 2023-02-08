5 نصائح هامة لحماية رئتيك مع التقلبات الجوية

الوكيل الإخباري- تعد الرئتين أكثر عرضة للكثير من المشكلات الصحية في موسم الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع نسبة العدوى بنزلات البرد والإنفلونزا والتعرض للأتربة والغبار.

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نستعرض في السطور التالية بعض النصائح للحفاظ على صحة الرئتين في موسم الشتاء، وفقا لما نشر موقع "Health".





نصائح للحفاظ على صحة الرئة في الشتاء



1-الحفاظ على النشاط والحركة

تساعد الحركة والنشاط على تدفق الدورة الدموية في الجسم، ولا سيما إلى الرئتين، وبالتالي تنظيفهما من السموم والأتربة والدخان، فضلاً عن الحفاظ على الدفء خلال أيام الشتاء الباردة.



وفي الوقت نفسه، يجب تجنب الخروج في الطقس المحمل بالأتربة والغبار لممارسة الرياضة والمشي، ويمكن استبدال ذلك بالذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو ممارسة التمارين في المنزل.



2-ارتداء الكمامة

تساعد الكمامة على تنقية الهواء قبل دخوله إلى الأنف ومروره للرئتين، لذا يُراعى الحرص على ارتدائها خلال موسم الشتاء بشكل خاص، لحماية صحة الرئة من الأتربة والعدوى على حد سواء.



3-شرب المياه والسوائل

يساعد شرب السوائل الدافئة والمياه طوال فترة الشتاء على التخلص من المخاط المختلط بالأتربة والغبار وتنقية الرئتين باستمرار، وبالتالي لا يعاني الشخص كثيرًا من السعال.



4-عدم إشعال الخشب للتدفئة

يُراعى الابتعاد عن حرق الأخشاب للتدفئة، لأن الدخان الناتج عنها يؤثر على سلامة الرئتين، لكن إذا كان لا بد من القيام بذلك في منطقة تفتقد المدفأة الكهربائية، فلا بد من ارتداء الكمامة أو قناع واقي من الغازات.



5-الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

تسبب نزلات البرد والإنفلونزا التهابات حادة حال تفاقمها، ومن ثم تؤثر على صحة الرئتين مسببة الالتهاب الرئوي، لذا يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الإصابة بالعدوى والاهتمام بتلقي العلاج وسرعة التعافي في حال الإصابة.

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