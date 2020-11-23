5 وجبات عشاء تبقيك مستيقظًا طوال الليل

الوكيل الإخباري _ تلعب وجبة العشاء دورا مهما في التاثير على النوم، والحصول على ليلة هادئة، وهناك عدة انواع اطعمة قد تتسبب في التأثير سلبا على نومك حيث انها تؤدي الى انتفاخ وعسر الهضم وارتجاع أحماض المعدة ، وابرز هذه الاطعمة :

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1-التشيز برجر





2- البيتزا





3- المكرونة بالصلصة الحارة





4-ستيك اللحم



5- البطاطس المقلية





المصدر : الكونسلتو

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