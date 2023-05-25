6 أطعمة تحميك من حصوات المرارة

الوكيل الإخباري- تعتبر حصوات المرارة من أمراض الجهاز الهضمي المزعجة، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة بها عن طريق اتباع نظام غذائي صحي معين.



في السياق التالي، نوضح أبرز الأطعمة التي تساعد في التخلص من حصوات المرارة، حسبماء جاء في موقع "Ndtv".



أطعمة مفيدة لحصوات المرارة

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1- الأفوكادو

يتميز الأفوكادو بمحتواه العالي من الألياف والدهون الصحية، لذا، يعتبر خيارًا مثاليًا لصحة المرارة، بالإضافة إلى أنه غني بالبوتاسيوم الذي يحسن أيضًا صحة المرارة.



2 - القهوة

قد تكون القهوة من المشروبات المفيدة للتخلص من حصوات المرارة، حيث أشارت بعض الدراسات البحثية إلى أنه يساعد في تحفيز التدفق السليم للمادة الصفراوية، ومع ذلك يجب الحذر من الإفراط في تناوله بسبب محتواها العالي من الكافيين.



3- الفاصوليا

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول أيضًا إلى تكوّن حصوات المرارة أو تفاقمها، لذلك فقد تلعب الفاصوليا دورًا أساسيًا في خفض نسبة الكوليسترول.



4- الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والخس والبروكلي وغيرها، من الأطعمة المفيدة للتحلص من حصوات المرارة، خاصة في ظلغناها بالحديد والمغنيسيوم.



5- بذور الكتان

بذور الكتان والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف مفيدة للغاية في تحسين صحة المرارة، بالإضافة إلى أنها غنية بالبوتاسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لحصوات المرارة.



6- الحبوب الكاملة

تتميز الحبوب الكاملة، مثل القمح والشوفان والكينو، بمحتوها العالي من الألياف الغذائية المفيدة لحوات المرارة.



الكونسلتو الطبي

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