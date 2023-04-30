6 أعراض تشير الى مرض خطير في الدم

الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن مرض الهيموفيليا الوراثي، يُنتج عن نقص معاملات التجلط بالدم.



وتكون نسبة الإصابة أعلى بين الذكور. وتحمل الإناث المرض وتنقله للذكور بنظام الصفة المتنحية على كروموسوم x.



ويتسبب المرض بحدوث نزيف في أي جزء من أجزاء الجسم، سواء الظاهرة أو الباطنة، أو بعد إصابة طفيفة، أو بعد إجراء جراحي، أو خلع الأسنان.



ما أهم أعراض المرض؟

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نزيف مفصلي نتيجة نزف داخل المفصل يؤدي إلى آلام وتورم واحمرار بالمفصل وخلل في وظيفته



نزيف تحت الجلد (كدمات أو تجمعات دموية)



نزيف من الأغشية المخاطية، كنزيف من الأنف أو اللثة



نزيف داخلي في المخ أو الجهاز الهضمي أو البولي



نزيف يصعب وقفه، أي بعد خلع الأسنان أو إجراء جراحي، على سبيل المثال



تجمع دموي بعد الحقن العضلي، مثل حقن التطعيمات



وتظهر الأعراض في الأوقات التالية:



بعد الولادة



في الشهور الأولى يحدث نزف ويستمر لساعات أو أيام. ويمكن أن يحدث نزيف بالمخ من النوع الشديد في بعض الحالات.



مع بداية حركة الطفل



قد تلاحظ الأم ظهور كدمات تلقائيًا أو تورم بالمفاصل



مضاعفات الهيموفيليا:

الإعاقة المفصلية

النزيف العضلي

نزيف بالمخ

النزيف بأماكن حساسة أو عالية الخطورة بالجسم

فقر بالدم (أنيميا) نتيجة تكرار النزف أو النزف الشديد

ظهور أجسام مضادة للعلاج



سي ان ان

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