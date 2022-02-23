6 أنماط غذائية قد تدمّر بشرتك

الوكيل الإخباري - أكدت دراسة جديدة أن تناول بعض الأنماط من الطعام قد يؤدي الى مشاكل في الجلد والبشرة، لا يمكن حلها إلا بتغيير أسلوب الغذاء.

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وقالت أخصائية التغذية بولينا لي، إن ستة أنماط من الأكل غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الجلد وهي:



تناول الأطعمة المسببة للالتهابات، بشكل دائم : كالبطاطس المقلية، والدجاج المقلي، والمعجنات المصنعة، والخبز الأبيض، وأكدت لي أن استهلاك الأطعمة الالتهابية يؤثر بشكل سلبي على صحة الأمعاء وبالتالي صحة البشرة، فقد لاحظت الدراسات البحثية وجود اختلالات في الأمعاء وميكروبيومات الجلد، والمعروفة باسم"Dysbiosis"، في عدد من الأمراض الجلدية الشائعة، كحب الشباب، والوردية، والصدفية، والتهاب الجلد التأتبي.



الأكل المضطرب: فقد أشارت الأبحاث الى وجود ارتباط كبير بين حب الشباب والأكل المضطرب، وللحصول على بشرة أكثر صفاء، يجب تقليل مستويات التوتر أثناء الطعام.



عدم الحصول على ما يكفي من البروبيوتيك في النظام الغذائي: والبروبيوتيك هي البكتيريا النافعة في الجسم، فقد أظهرت الدراسات أن تناول مواد تحتوي على هذه البكتيريا كان مرتبطا بانخفاض ملحوظ في حدوث الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي).



اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة : مثل الأرز الأبيض، والخبز الأبيض، والحلويات، أو المشروبات المحلاة، وهي أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وتشير الأبحاث إلى أن الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم وتتسبب في زيادة استجابة الأنسولين يمكن أن تزيد من انتشار حب الشباب.



عدم تناول الألياف بشكل دوري: الدراسات الجديدة تركز على أهمية اتباع نظام غذائي غني بالألياف التي تحتوي على البريبايوكس، وهي ألياف داعمة لعمل ونمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويمكن العثور عليها في البصل والثوم والكراث والهليون و الشوفان والتفاح. كما تغذي الألياف بكتيريا الأمعاء الصحية. وعندما يتم تخمير الألياف، تشكل المنتجات الثانوية مركبات مضادة للالتهابات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، والتي تعتبر حيوية لصحة الجلد، وصحة التمثيل الغذائي، وصحة الدماغ، والصحة المناعية.



الأطعمة المصنعة: التي تتواجد بشكل كبير في الأنظمة الغذائية الغربية بحسب المختصين وتساهم هذه الأنماط في زيادة الالتهابات المعوية والتي تنعكس بشكل سلبي على صحة البشرة.



وأشارت الدراسة إلى أن النظم الغذائية المضادة للالتهابات تتكون من وجبات طعام كاملة وغنية بالعناصر الغذائية مع التركيز على الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون ومضادات الأكسدة، مثل التوت والرمان.