6 تركيبات غذائية تقوي الجسم وتعزز المناعة

الوكيل الإخباري - تزداد خلال فصل الشتاء الأمراض والاعتلالات الصحية، ويصبح من الضروري سد الفجوة بين الرغبة الشديدة في تناول الطعام والضروريات الصحية، وذلك عن طريق الاعتماد على النظم الغذائية الصحية.

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ويوصي عدد من خبراء التغذية بمجموعة من المشروبات المعززة للمناعة والتي تقلل من إمكانيات الإصابة بالأمراض وتعزز الوقاية منها، والتي تناولها موقع "هيلث شوتس" في مقال له.



1. منشط الكركم والفلفل الأسود:

يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما يحتوي على مادة الكركمين ذات الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا، ويمكن إضافة الكركم إلى الشاي، كما يمكن إضافة الفلفل الأسود والعسل إلى هذا المزيج لتعزيز قدراته في مكافحة العدوى.



2. مغلي أوراق تولسي:

تعزز أوراق تولسي المناعة بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات، وذلك عن طريق إضافة بعض أوراق تولسي للماء المغلي ثم شربه.



3. مقوي القرفة والعسل:

ينظم مشروب القرفة والعسل مستويات السكر بالدم، ويعالج الإمساك، ويكافح الحساسية، ويحمي من مشاكل الهضم والجهاز الهضمي، كما أنه يمنع العدوى، ويساعد في إزالة السموم الطبيعية من الجسم، ويمكن تحضير هذا المشروب بكل سهولة عن طريق نقع أعواد القرفة في ماء فاتر، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه.



4. شاي ماسالا:

يعتبر الخبراء شاي ماسالا ذو نكهة مذهلة، فهو مزيج مثالي من القرنفل والهيل والقرفة واليانسون، المعروفة بقدرتها المذهلة على تعزيز الصحة العامة والمناعة.



5. مقوي الثوم والعسل:

يعمل مزيج من الثوم والعسل خلال فصلي الأمطار والشتاء على تعزيز المناعة، وقد يؤدي استهلاك هذا المنشط كل يوم إلى الوقاية من الأمراض بشكل أكثر فعالية، ولتحقيق ذلك نحتاج فقط إلى إضافة الماء إلى فصوص الثوم المهروسة، وغلي المزيج لمدة 3 إلى 4 دقائق وإضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه.



6. شاي الزنجبيل:

ينصح الخبراء دائما بتضمين الزنجبيل في نظامنا الغذائي خلال موسم الشتاء والأمراض، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات و للجراثيم، كما أن الزنجبيل أحد أفضل العلاجات المنزلية لاضطراب المعدة، ولصنع شاي الزنجبيل، نحتاج فقط إلى كوب من الماء نضيف إليه الزنجبيل المبشور الطازج إليه، ثم نضيف أوراق الشاي بعد غليان المزيج، وللحصول على نتيجة مذهلة وتعزيز إضافي للمناعة نضيف القليل من عصير الليمون الغني بفيتامين سي إلى مزيج الزنجبيل والشاي.

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