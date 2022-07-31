6 زيوت عطرية لعلاج حالات مرضية طارئة أثناء الصيف

الوكيل الإخباري - تُعتبر الزيوت العطرية مثالية لعلاج الأمراض البسيطة التي تطرأ في الحياة اليومية، ولها مكانها في صيدلية العطلات. سهلة الاستخدام، وستكون قادرة على تخفيف جميع تقرحات الصيف. ضعيها في متناول يديك.

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إليكِ 6 زيوت عطرية لعلاج حالات مرضية طارئة في أثناء الصيف:

زيت زهرة ذهب الشمس للكدمات

في حالة التواء، وللحدِّ من التورم، ضعي قطرة إلى قطرتين من زيت زهرة ذهب الشمس الأساسي النقي «Helichrysum». يمكن لهذا الزيت أن يشفي الكدمات والنتوءات والأوردة العنكبوتية.



زيت شجرة الشاي العطري لفطريات الأظافر

في حالة وجود فطريات الأظافر، اسكبي قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي العطري على المنطقة وقومي بالتدليك. يعالج زيت شجرة الشاي الأساسي أيضاً قروح الآفة وبثور حب الشباب.



زيت النعناع العطري للغثيان

في حالة الغثيان، اسكبي قطرة واحدة من زيت النعناع العطري الأساسي على قطعة صغيرة من الخبز أو السكر. يمكنك أيضاً التنفس مباشرة في الزجاجة أو على منديل. يعالج زيت النعناع العطري أيضاً الصداع وصعوبة الهضم.

زيت رافينتسارا الأساسي للهربس ولتسكين الألم



عند الخروج في الشمس، اسكبي قطرة واحدة من زيت رافينتسارا الأساسي على مرطب الشفاه، أو 20 قطرة في 100 مل من الجل الرغوي. زيت «Ravintsara» الأساسي هو أيضاً مُرخٍ جيد للعضلات ومسكِّن للألم.

زيت اللافندر الأساسي للأرق وشفاء الجروح

لتنظيف الجروح والمساعدة في الشفاء، ضعي 2 إلى 3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي النقي أو مخلوطاً بزيت زهرة الربيع المسائية «Calophylle inophylle» بأسرع ما يمكن على المنطقة المصابة. كما يعمل زيت اللافندر الأساسي على استرخاء العضلات ومحاربة الأرق.



زيت البابونج الروماني الأساسي للقلق والتوتر

لتهدئة القلق والتوتر «بسبب السفر على سبيل المثال»، طبقيه على الجلد «30 قطرة مخففة في 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي»، على الضفيرة الشمسية أو على طول العمود الفقري. كما يعمل زيت البابونج الروماني الأساسي على تلطيف البشرة المتهيجة والحكة.

سيدتي

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