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الأربعاء، 09-12-2020 10:11 ص

6 علاجات منزلية فاعلة لـ التهاب الجيوب الأنفية

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الوكيل الإخباري _ يعد التهاب الجيوب الأنفية من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تحدث نتيجة تغيرات الطقس، والحساسية، والعديد من الأسباب الأخرى ، ما يؤدي إلى الإصابة بالصداع والإرهاق واحمرار في العينين وصعوبة في التنفس.

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وهناك بعض العلاجات المنزلية الفاعلة التي يمكن من خلالها الحصول على راحة فورية بعدها ، وابرز هذه العلاجات :


خل التفاح

يساعد البوتاسيوم الموجود في خل التفاح على تليين المخاط، كما يمنع حمض الأسيتيك نمو البكتيريا، ويوازن درجة الحموضة في الجيوب الأنفية ويزيل المخاط، لذا من المفيد جدا بهذه الحالة مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه على الفور.


الزيوت

يمكن للخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمطهرة الموجودة في الزيوت الأساسية ان تعالج مشكلة التهاب الجيوب الأنفية، يمكن مزج بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس (الكينا) وزيت اللافندر وزيت الليمون العطري في وعاء، والتدليك به على الوجه والجبين والصدغين وظهر العنق للحصول على راحة فورية.


الزنجبيل

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل في علاج التهاب الجيوب الأنفية، فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم والتهيج في الجيوب الأنفية، كل ما يجب فعله هو إضافة الزنجبيل إلى الماء الساخن وتركه ينقع لمدة 10 دقائق، ثم تصفيتها وشربها.


العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات تعمل على تهدئة الممرات الأنفية والحلق مما يساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية، لذا ينصح بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج مرتين يوميا وتناوله لمنع التهاب الجيوب الأنفية.


البخار

يعد البخار من أفضل الطرق للتخلص من عدوى التهاب الجيوب الأنفية الخفيفة، ويعد استنشاقه دافئا ورطبا علاجا منزليا مثاليا لهذه المشكلة ولعلاج الصداع وجميع الأعراض الأخرى المرتبطة بها.

المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

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