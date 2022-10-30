6 فئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري-يُعتبر الأشخاص الذين يدخنون والذين لا يمارسون الرياضة، من بين الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. إليكم القائمة.



-الرجال بعد سن الـ50 والنساء بعد سن الـ60

-المدخنون

-الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

-الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وخاصة في منطقة البطن

-الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة

-الأشخاص الذين ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الحميد



ويمكن الوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم باتباع أنماط الحياة الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني، والتغذية السليمة، والإقلاع عن التدخين.

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سي ان ان

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