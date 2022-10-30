الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

تعطل حافلة بالقرب من دوار الداخلية

الشمالي: نسعى لنصل الى التكامل الاقتصادي

مشروع لاقمة مبنى متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة في اربد

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

الأردن يعزي العراق بضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

تعليق الدوام في مدرسة الرويشد بالفترة المسائية بسبب الظروف الجوية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 11:44 ص

6 فئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

24-11-21-333769453


الوكيل الإخباري-يُعتبر الأشخاص الذين يدخنون والذين لا يمارسون الرياضة، من بين الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. إليكم القائمة.

-الرجال بعد سن الـ50 والنساء بعد سن الـ60
-المدخنون
-الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
-الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وخاصة في منطقة البطن
-الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة
-الأشخاص الذين ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول الحميد

ويمكن الوقاية من ارتفاع الكوليسترول في الدم باتباع أنماط الحياة الصحية، مثل ممارسة النشاط البدني، والتغذية السليمة، والإقلاع عن التدخين.

اضافة اعلان

 

سي ان ان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أعراض_سرطان_الغدد_اللمفاوية

8 علامات قد تدلّ على الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية..ما هي؟

11

كيف تتغلب على الخوف من الحقن؟

11

أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

1vFiPWF

ما هو الموعد الأنسب لمشى الأطفال وما هي أسباب تأخره ؟

20220514111826742

ماذا يحصل عند تقطير عصير البصل أو الثوم في الأنف؟

201810130436333633

كيف تحمي نفسك من السكتة الدماغية؟

أخبار متعلقة
633e995442360418df1a14cb

اكتشاف فصيلة دم نادرة يمكن أن تنقذ الأطفال الحديثي الولادة مستقبلا من خطر قاتل

130

ألم الساق والدوار أعراض قد تنذر بالاصابة بهذا المرض!