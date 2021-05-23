الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 03:56 م

6 فوائد صحية لشرب الماء من وعاء فخاري

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الوكيل الاخباري - تم استخدام الأواني الفخارية قديما لما فيها من فوائد كبيرة، فهي ليست فقط مجرد بديل عن الأواني الزجاجية أو العبوات الأخرى، ولكن يمكن أن يكون لاستهلاك الماء من وعاء فخاري فوائد علاجية للجسم، فهي خيار صحي وعلاجي.

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نصح موقع "هيلث شوتس" باستعمال الأواني الفخارية لتخزين الماء وذكر العديد من الفوائد لها:

 

يساعد تخزين الماء في إناء فخاري على التبريد الطبيعي للمياه حيث يحتوي وعاء الفخار على مسام صغيرة على السطح ويتبخر الماء بسرعة من خلال هذه المسام تضمن عملية التبخر ضياع حرارة الماء داخل القدر، مما يقلل من درجة حرارة الماء، كما يتفاعل الطين القلوي الطبيعة مع الأطعمة الحمضية ويوفر توازنا مناسبا لدرجة الحموضة ويحافظ بالتالي على الحموضة والمشاكل المتعلقة بالمعدة حيث أن معظم ما نأكله يصبح حامضيا في الجسم وينتج سموما تؤثر على المعدة.

ويخلو الماء المخزن في وعاء فخاري من أي نوع من المواد الكيميائية، وبالتالي فإن شرب ماء من وعاء الطين كل يوم يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم بسبب المعادن الموجودة في الماء، كما يساعد في مكافحة ضربة الشمس في أيام الصيف الحارة لأنه يحافظ على المعادن الغنية والمغذيات سليمة في الماء ويساعد على إعادة الترطيب بسرعة، كما أن درجة حرارة المياه الفخارية مثالية وهي لطيفة على الحلق ولا تؤدي إلى تفاقم حالة الحكة أو السعال التي يمكن أن يسببها شرب الماء البارد من الثلاجة.  


لا تعد الأواني الفخارية مفيدة فقط في تبريد الماء ولكن أيضًا لتنقيته بشكل طبيعي حيث يحجب النسيج الدقيق المسامي الملوثات في الماء ويجعله آمنا نسبيا للشرب.

 

سبوتنيك

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