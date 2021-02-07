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الأحد، 07-02-2021 12:42 م

6 مشروبات عليك التخلي عنها أثناء اتباع حمية لإنقاص الوزن!

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الوكيل الاخباري - ينصح الخبراء تجنب بعض المشروبات أثناء إنقاص الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

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وقال موقع "فيت فور فان"، إنه إذا كنت تهتم بمراقبة وزنك واتباع النظام الغذائي الصحي فعليك تجنب بعض المشروبات المغرية كمشروب لاتيه بالكراميل والكريمة مثلا.

ويقدم الموقع هذه المشروبات ، من الأفضل التخلي عنها:


- المشروبات الغازية:
تحتوي المشروبات الغازية منخفضة السكر على قيمة غذائية منخفضة وسعرات حرارية عالية. ومن المستحسن توخي الحذر من شرب عصير الليمون عند درجات الحرارة العالية فهو لا يروي العطش، وأظهرت الأبحاث أن الوضع ليس أفضل مع المشروبات الخالية من السكر، فعلى الرغم من استبدال السكر بالمُحليات منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها قد تزيد الإحساس بالجوع.


- كوكتيل الفواكه:
يحتوي مزيج من عصائر الفاكهة الكثير من الفركتوز والكربوهيدرات، التي تتكدس بسرعة في منطقة الفخذين. وأحيانا تفوق هذه الكوكتيلات المشروبات الغازية من حيث عدد السعرات الحرارية.

- مشروبات القهوة مع السكر:
وتؤثر الكريمة والكراميل المضافة إلى كوب القهوة بشكل سيء على زيادة الوزن. ولا ينصح الخبراء التخلي على القهوة، لكن من المستحسن شرب القهوة المرة التي يمكنها أن تساعد في إنقاص الوزن.


- شاي مثلج:
غالبا ما يحتوي الشاي المثلج المعبأ على أكثر من 20 غراما من السكر المضاف. والحل الأفضل هنا أن تصنع مشروب مثلج خاص بك منخفض السعرات الحرارية مع شاي الفواكه المثلج وعصير الليمون وشربه في زجاجة حرارية أثناء السفر في الحر.


- المشروبات الرياضية:
تعد المشروبات الرياضية بالنسبة للرياضيين المحترفين مهمة للحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات والسوائل.
أما بالنسبة للرياضي العادي، فشربها ليس ضروريا. فمشروبات اللياقة البدنية غالبا ما تحتوي على سكر إضافي، وهنا شرب الماء هو الحل الأفضل قبل التمرين وأثناءه وبعده.


- السموذي:
يضيف المصنعون السكر إلى المشروبات الباردة المخفوقة رغم احتوائها على الفركتوز، لذا فهي مناسبة بكميات محدودة فقط كجزء من نظام غذائي صحي.
ومن الأفضل صنع كوكتيلا خاص بك من الفواكه المفضلة لديك في المنزل. كما أن السموذي تتميز بإمكانية إضافة الخضار إلى المشروب، ما يسمح خفض محتوى السكر بشكل أكبر.

 

سبوتنيك

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